倡修例准買灣區醫療服務 供當地港人

袁海文：兩地醫護私隱規範有別

食物及衛生局回覆稱，留意到醫管局主席提出可考慮修例，讓醫管局買境外醫療服務。該局收到建議的詳細內容後會仔細研究可行性及其他執行事宜，現未有修例時間表。

范鴻齡說，資金過河與疫情下向港大深圳醫院買服務原則一樣，都是為了服務香港市民。袁海文指出，在國家政策下，大灣區融合，無可避免要方便港人，買服務予大灣區港人並無不可，但前提需先理順法制，兩地醫療系統有異，例如醫護品格操守規範有別，病人私隱處理亦不同，並非只是修例就可以解決問題。

彭鴻昌認同灣區港人有需要：

有人無法回港覆診需重新排隊

社區組織協會幹事彭鴻昌認為，新冠疫情期間所見有「資金過河」需要，過往長居大灣區港人到覆診日就回港，疫下居大灣區港人的醫療需要浮現，有個案更因無法回港覆診，被醫院要求當新症重新輪候。他認同應購買具有質素保證的醫療服務，讓有關港人能以香港就醫價錢覆診。