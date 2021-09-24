工會：年輕及中層醫生未止血 護協倡兼增大學學額吸新血

源志敏：增晉升機會難挽移民者

護協主席源志敏歡迎延遲退休措施，但單憑新措施不足以解決護士人手問題，須多管齊下，包括增加專科護士訓練名額及護士大學學額，吸納更多新人入行，形容「刻不容緩」。被問面對移民潮、醫護可能須宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區等因素下，新措施能否為人手流失「止血」，他重申須多管齊下，「沒水晶球」評估成效，移民潮也視乎未來政治及社會環境「會否友善及包容一些」。

至於增設副顧問護師，源志敏認為能令臨牀工作有更多護士人手，亦相信是為有5至10年年資的護士度身訂做，但關注部分護士是因為社會或政治環境移民，增加晉升機會未必吸引到他們留在公立醫院。

公共醫療醫生協會會長凌霄志認為，退休後重聘計劃「只是舊酒新瓶」，雖然方案對挽留即將60歲退休的資深顧問醫生有少許幫助，但醫生流失問題當中，至少一半屬年輕專科駐院醫生及中層副顧問醫生，認為新措施沒處理到這問題。

藥劑師學會稱措施助防斷層

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明歡迎措施，指目前公院即將退休的藥劑師，與接班人相差10至10多年年資，如許多藥劑師同時退休，將出現斷層；如他們能留任多數年，有助培訓藥劑師接班，對服務及市民都是好事。被問未來會否考慮延長退休年齡，他說「未咁快要考慮」，但歡迎措施給予藥劑師多一個選擇。