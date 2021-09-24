醫護流失惡化 醫局准延5年退休 10年額外開支59億 增副顧問護師晉升階梯

料5年可令5600人延任 措施即時生效

醫管局大會昨討論兩項挽留人手新措施，包括讓員工於60歲退休後延任至65歲；增設副顧問護師職級，以加強護理職系的晉升階梯。上述措施即時生效。

范鴻齡說，按人事部推算，未來10年會有1000名醫生、5000名護士及1萬名支援人員年屆60歲退休年齡，當局希望部分臨牀前線醫護可留任醫管局服務市民。人事部會於有關醫護年滿55歲時，主動聯絡他們協商延任安排；另提供彈性安排，包括轉醫院、轉職位、轉兼職等，都可因應個別情况「度身訂做」。至於管理層或行政職系，只有很例外的情况才可延任，例如轉職前線臨牀崗位。

當局預計，延長退休年齡安排將於未來10年額外增加59億元開支。醫管局行政總裁高拔陞預料，未來5年會有1650名專業醫護員工及4000名支援人員延任，分別佔退休員工的43%和55%。按專業醫護職系分類，當局估算有325名醫生和1160名護士延遲退休，佔有關職系退休員工的75%及45%。

至於護士晉升，高拔陞說，醫管局初步希望配合護士管理局訂立的專科護士註冊資格，鼓勵護士向專科發展，並透過改善晉升階梯，令護士發展更全面。如專科護士投考新設的副顧問護師，可獲優先考慮。由明年起，當局會陸續增聘超過140名副顧問護師。

以普通科護士為例，資深護師月薪介乎5.77萬至8.05萬元；若晉升一級至副顧問護師，其月薪調整為5.92萬至8.83萬元，即加薪1555至7809元。據了解，增設副顧問護師預料每年開支額外多約2000萬元。

編外職位供延任者 稱不影響員工升遷

高拔陞強調，延任安排不會影響現有員工升遷，當局會為延任醫護開設編外職位。他舉例，如一名部門主管選擇延任，將獲安排出任顧問醫生的編外職位，部門主管一職將由獲晉升的醫生擔任。

范鴻齡稱目前醫護流失情况「正在惡化（deteriorating）」，2020/21財政年度醫生及護士流失率分別為4.1%和5.8%，但由去年7月起計12個月，有關流失率各增至4.9%及6.7%。他說，醫生流失率未達超過6%的歷史高位，但護士流失率「相當高」，有必要盡快推出措施挽留人手。

范鴻齡：護士流失率「相當高」 料「挽留唔到」年輕同事

范續稱，醫護離職原因不能一概而論，當中包括移民、私營執業、休息一段時間等，又相信當局「挽留唔到」有意離港或到私營的年輕同事，期望透過新措施吸納醫護繼續服務市民。他補充，當局推算的延任人數是參考以往退休重聘計劃，整體有兩成醫護會參與，期望將比例提升至逾四成，目前感覺整體同事意見「正面」。

食物及衛生局歡迎醫管局新措施，指政府已採取並會繼續推展各項措施加強公共醫療服務，包括公私營協作計劃，減輕公營界別壓力。

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