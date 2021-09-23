笑言鐵達尼船長 工盟黃迺元：同事是樂手「演奏到最後」

現職清潔管工：未慣做主席

黃迺元正式上任一兩個月，外界對他仍未熟悉，不時有人讀錯他的名字，他笑言自己的貢獻或許是令香港人學識讀個「迺」字（迺粵音「乃」），「迺元，意思係指『由呢度係一個開始』，我估父母期望我係一個創始嘅人，但我勁抱憾（職工盟）嚟到我呢度可能係一個終結」。

入工會緣起結識海麗罷工工友 反修例見聞悟勞權扣連政治

50歲的黃迺元現職清潔公司管工，昨日放工後拿着一支酒到永旺行職工盟辦事處，慰勞連日為職工盟30周年展覽趕工的同事。他自言不慣受訪，亦未慣以主席身分做重要決定，他只是希望可令職工盟捱過這段艱難時期，卻不知這艱難期有多長。

黃迺元2018年透過「真人圖書館」，認識到參與海麗邨清潔工罷工的工友，於是加入清潔服務業職工會，翌年成為工會理事。他說2019年反修例期間，見到清潔工在彌敦道上疑受催淚彈殘留物質影響，一邊掃地一邊咳，卻不獲口罩、眼罩，他反問：「勞工權益與政治真係會無關？」真正臨危受命，則是今年3月時任職工盟主席吳敏兒因35+初選案被羈押，「因為對方就係想你驚，而我覺得輸人唔可以輸陣」，於是他舉手做暫代主席。

從母親李卓人學到堅持

職工盟今年五一勞動節擺街站，他、時任職工盟總幹事蒙兆達、時任職工盟副主席徐考澧均穿上印有「第一排」字眼的衣服，然而蒙與徐已先後退下火線。「我本來位置唔係前線，但時勢轉變令我都處於尖銳嘅位置」，他解釋稱《基本法》賦予的組織工會、罷工權利，現時卻被當作煽動、勾結外國勢力。但他記得上月探望在囚的李卓人，眼見李既受牢獄之苦，其母身體欠佳，其妻又飽受壓力，李卻從容面對，他自問「我有咩資格頂唔住？」，因此決心要堅持下去。

黃迺元說：「我媽都係一個好堅持嘅人，佢令我知道，堅持唔係為咗結果，堅持本身就係一種價值。」他年少時父親病逝，母親頓時由洋服店老闆娘轉為院舍護理員，他中五畢業後開始打工，與母親合力養家兼供妹妹讀書。然而母親患病，需要換腎，但她一直參與運動會打乒乓球，後來中風，就轉為競步，再轉玩草地滾球。

2010年，黃迺元見母親身體穩定，妹妹大學學業，他才修讀香港藝術學院的藝術學士課程圓夢，「藝術令我知道，唔係每一種價值都要由人賦予，有啲價值可以係由自己畀自己」。

藝術學士曾體驗露宿一月

畢業後，他做過關注露宿者的組織，後來參與藝術體驗露宿一個月，其間有人介紹他做清潔工，他記得第一日上班，見到大家在由垃圾房改造成的地方換衫、吃飯，他視之為體驗，更為工作賦予玩味，「我將啲『潔而亮』噴落地，當正自己（美國畫家）Jackson Pollock」。

黃迺元自言愛開玩笑，又形容自己是鐵達尼號船長，10月3日無論解散議案是否通過，他都會留下來；而職工盟同事在他心中是鐵達尼號沉船時仍堅持演奏的樂手，倡議委員會本周一仍如常開會，清潔服務業職工會今日舉行記者會，工會各人加速籌備展覽，「呢個團隊係我見過最厲害，沒有之一，佢哋係努力到最後一刻」。

幻想警上門「自己仲冲得切杯麵」：壓迫成日常 黑色幽默尤重要

然而苦苦堅持的「船長」卻不時失眠、發噩夢，只能靠撫摸愛貓平復情緒。黃迺元幻想過會被捕，但他笑言現時住所前身是雕刻工場，要經過兩道鐵閘、三道木門才能進入其睡房，「我估到時（被捕）我可以冲得切、食得切最後一個杯麵」。他說當壓迫已成為日常，黑色幽默尤其重要，而笑一笑過後，相信未來公民力量不在於團體，亦不會消失，只是化整為零，又有一個新開始、新玩法。

明報記者 羅嘉凝