離職者逾半fb續更新 23人專頁消失

續更新者談政治談社區談生活

余德寶由上周三起至昨日，在fb專頁發出12則帖文，當中1則為轉發港隊運動員在全運會摘銅的新聞，另外5則為工作點滴，亦有向長者派發月餅等。沙田前區議員黃文萱的帖文較多，部分談論政治議題。黃文萱於過去一周發出24則帖文，其中8則為轉發新聞報道，涉及「賢學思政」成員被捕、支聯會常委申請保釋覆核、保安局長鄧炳強回應「石牆花」解散等，另曾分享15歲少女陳彥霖逝世兩周年的消息，寫道「無論過幾多年 都唔會忘記」。

另外，超過兩成區議員辭任後其facebook專頁逾月沒更新，例如中西區黃健菁、灣仔麥景星、東區黎志強等。約23名前區議員的fb專頁已經消失，包括中西區區議會前主席鄭麗琼、東區前區議員黃宜、民主黨中委兼深水埗前區議員鄒穎恒等。