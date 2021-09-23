前區議員半數不再選 七成續做區 68人覆本報查詢 鄭仲文：上周DQ後更信入閘無門

元朗前區議員林進表明不再參選，指參選空間較想像窄，紅線愈來愈緊，「不能理解民主派如何對選舉制度有一絲幻想」；大埔區鎮樺稱如區議會制度不變，會盡力重返議會，若區議會沒空間發揮，便努力在自己的選區服務。

明報記者 張彤

本報自上月29日起發短訊給229名前區議員，截至上周二（14日）有68人回覆。提問包括：一、日後會否參與各級選舉；二、會否繼續提供地區服務；三、半年內有否計劃離港移民。就參選意欲，50%受訪者表明不再參選，近12%有意參選，28%表示未決定。有意參選的前區議員中，部分人稱不會參選立法會，亦有人稱即使參選亦難料能否「入閘」。

近八成無意移民 至少19人離港

延續地區服務方面，約70%受訪者表示會繼續服務，稱不會的佔16%，未決定者有約7%。至於去向，有3人回覆稱已經離港，沒打算移民者有52人（76.5%），有10人（14.7%）尚未決定。綜合受訪者回覆、前區議員的facebook及其他新聞報道，至少19名前區議員已經離港。

民主派在2019年區議會選舉中大勝，隨着政府要求區議員宣誓等消息傳出，泛民區議員大規模辭職，部分人另因被判囚超過3個月等原因而喪失議席。首批區議員本月10日宣誓，其中7人的宣誓被裁定無效（DQ），5年內不得參選；第二批區議員（九龍區）明日宣誓。

林進：議政空間減憂扣帽子 續有限服務「做義工」

今次統計於政府DQ 7名港島區議員前進行。林進回覆查詢時表明不再參選，他對只有五成人表明不參選感到意外，認為參選空間較想像窄，經過當局DQ區議員等事件，政府似乎不鼓勵民主派參選，「條線愈來愈緊」。林指區議會的議政空間減少，改變社區的能力有限，政治人物亦因壓力不能暢所欲言，憂慮被「亂扣帽子」，故難擔起抨擊時弊的責任。他目前依然維持有限度地區服務，形容是「出去做義工」。

西貢前區議員鄭仲文稱，在現時選舉制度下無意參選，尤其是上周政府DQ 7名區議員後，「確信更加沒有機會（入閘）……有心都無機會」。他預計未來區議會的議政能力低，「政治層面無say（話語權）」，只有空間關注民生事項，「無形力壓住不講政治，只講民生」，屆時根本難以區分建制、泛民。

大埔前區議員區鎮樺則說，「（若政府）不是改到制度無得選，都會盡力重返議會」。他稱，當初因政府拒絕交代追薪問題而辭職，但請辭後有延續地區服務，甚至跨區處理市民求助，留意到當社區缺失區議員時，部分居民感到徬徨。

區鎮樺稱仍有作為：盡力返議會

區又說，雖然現在從政需謹言慎行，但區議會聚焦地區層面，區議員一職仍有作為，「盡力在自己的社區服務，如果在（區）議會發揮不到」。

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