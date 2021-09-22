保釣會戰友：沒對不起國家 獄中陳多偉正職揸客貨車 能文能武

去年風眼之際 選支聯常委

區伯權說，2017年開始，保釣會希望多做宣傳工作，尤其希望把保釣的意念傳遞給年輕人，「其中一個思維是，保釣已經好『老餅』，後生個個都問，我們做來為了什麼呢」。區說，陳多偉曾幫忙做年輕人聯繫，包括出新展板，也去過學校做保釣演講，「能文能武，衝前也可以，與學生講歷史也可以」。

讚何俊仁哮喘毋懼出海保釣

談起保釣前世今生，區伯權也提起了支聯會前副主席、現被控告煽動顛覆國家政權的何俊仁，形容他「一輩子也是個鐵漢子」。區說，1996年保釣行動委員會成立，何俊仁任發起人，同年首度出海往釣魚島，「他有哮喘，我們問，船這樣拋，你怕不怕？他真的是一個鐵漢，說不怕」。

對於保釣兩個戰友現在身陷囹圄，甚至被指危害國家安全，陳裕南說大感無奈：「覺得是政治打壓，好多後生仔說我們是『大中華膠』。我們現在街站已經不能出，我們都沒有什麼可以做了……最重要中央政府正視歷史，我們沒有做過對不起國家的事情」。