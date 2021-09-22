舊伙伴憶獄中常委 「鐵板」梁錦威不苟言笑 誠實對人不會討好

求助街坊過分 一樣會罵

梁錦威是葵青區議員，現職自由記者的黃雅文曾於2016年立法會選舉時擔任街工義工，因而認識梁。「他不會遷就街坊，『𧨾住先』，反而會以事論事，例如有街坊瘋狂催促他協助，但自己根本沒準備好文件，（梁）會罵回去，在我心目中，他一直誠實面對街坊。」在黃雅文心目中，梁錦威寡言，不苟言笑，如一塊鐵板，「大家都會覺得和他溝通很辛苦，很難相處，完全不知道他情緒狀態。我至今都不知道他還押的心情是如何，我不太理解」。

黃雅文自言與梁錦威不算熟稔，但她透過一些小事，逐漸拼湊出鐵板形象以外的他。最讓黃印象深刻的，要算她2019年加入成為支聯會常委後，第一次參加六四長跑。當時仍在街工議辦做義工的她，與一衆議辦年輕成員熱烈討論長跑後到哪裏晚飯，她遂問梁錦威要不要參加，「他很尷尬的說自己從沒試過跑完全程，我們說，你嘗試一下啦！他說自己膝蓋不好」。長跑當天，梁不單出現了，且一直跑在大家身邊，跑足全程。這事深深撼動黃雅文，「原來他平常是有聽人說話的，原來他不是鐵板一塊，是需要盟友的」。

黃雅文前日去探望梁錦威，形容他精神好好，「他本身亦很自律，相信適應能力強」。梁因去年六四集會案被捕，案件將於11月開審，他早已預計要入獄，二人原約好一起「食盡荃葵青」，也有談好梁入獄後要送什麼書入去，怎料他比預期早一步因支聯會案還押。黃慨嘆：「社會上較正義的人已生存不到，只能說，盡量撐下去吧。」

曾與梁錦威同在街工共事五六年的A小姐（化名）形容梁是鐵人、一個願意與工友同行的人，「最chur（忙碌）的時候，他試過早上落區，然後出席區議會會議，會議完又有行動，回來再落區再洗樓，然後回去辦公室睡覺。有時候他又不喜歡笑，好cool，感覺真的幾鐵人。有時候累了，他也會有情緒讓我們看到，但在別人眼中，他好似不會累似的」。

「默默耕耘頂住好多事」

立法會前議員張超雄的前助理袁慧妍亦撰文說，梁錦威曾於去年積極跟進一宗倫常慘案，袁與梁接觸，說張超雄亦希望跟進，袁坦承「好大機會公眾會當了是超雄的個案」，梁當時完全不介意媒體忽略他的參與，認為最重要是事主一家獲得協助。袁形容梁是一個「默默耕耘又默默頂住好多事的人」。

明報記者 黃心悅