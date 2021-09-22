六四館解封 展品檔案清空 蔡耀昌：可惜

警應公司秘書蔡耀昌要求開鎖

警方國安處本月9日搜查同屬支聯會會址的六四紀念館，檢走大批展品，其後將紀念館鎖上。應支聯會公司秘書蔡耀昌申請，警方前日派員與蔡耀昌到六四紀念館開鎖，解封六四館。本報前日傍晚隨蔡耀昌到場，見大門有被爆破痕迹，玻璃破裂，碎片散落地下，大門金屬門框頂部有被撬痕迹，相信是警方破門時造成。

六四館內用以防盜的警報器、閉路電視毁爛，亦有閉路電視鏡頭被遮蔽。館內用以辦公的電腦屏幕仍在，但主機、硬盤被檢走。館內過往處處都有展示六四資料的展板、壁紙，以及六四檔案等資料統統被檢走，而於職員辦公位置背後的架上，過往擺放供售賣的Ｔ恤、民主女神像等紀念品亦被檢走，一件不漏。六四館過往亦展示不少歷史物品，包括被1989年北京學運示威者戴過的頭盔、解放軍子彈、民運人士李旺陽曾穿過的衣服等，皆已不在館內，據悉部分「文物」已於警方搜館前被送到其他「安全地方」，沒被警方國安處檢走。

周六如期館內大會議決解散

警方當日行動後將六四館鎖上，並留下字條着有關人士聯絡旺角警署。蔡耀昌前日接受訪問稱，自己雖已辭去支聯會常委及秘書，但仍是支聯會「公司秘書」，故可代表支聯會向警方申請開鎖、解封會址。他對館內展品、紀念品被檢走感可惜。支聯會常委上月通過啟動解散程序，並向會員發通知於本月25日在六四紀念館召開會員大會，決議解散，會員早前關注紀念館被封，或未能如期開會。蔡耀昌表示，隨着紀念館解封，料周六會員大會可順利舉行，屆時會員可到場就該會解散與否投票。

明報記者 李以莊