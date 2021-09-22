中國維權律師關注組宣布解散 交資料限期到 組織稱已覆警方未提詳情

董事劉慧卿稱律師建議封嘴

警方回覆本報查詢時稱，國安處於8月25日按《港區國安法》第43條下《實施細則》附表5訂明的程序和方式，要求若干人提供資料，因有關要求與維護國家安全的執法工作相關，不會提供進一步細節。警方重申，必定繼續根據「有法必依，執法必嚴，違法必究」態度，積極處理涉危害國家安全的組織及調查其他相關組織。

警方國安處早前要求支聯會、中國維權律師關注組及華人民主書院提交資料，支聯會之後表明拒交，關注組則獲准延期兩周，期限至昨日屆滿。關注組昨日表示已回覆警方，未透露詳情。華人民主書院董事陶君行早前稱，已要求警方延期一個月。陶君行早前在facebook發帖稱，要記得7年來的活動紀錄、會議、討論內容、金錢往來，有如「倒瀉籮蟹」。

fb刪帳 已啟動自動清盤

中國維權律師關注組昨日宣布，決定於本月解散，已啟動自動清盤程序，董事亦將辭任。關注組的facebook專頁、Twitter帳戶均已被刪除，官網亦僅顯示解散公布，僅YouTube頻道未被刪除，而對上一次上載影片為兩年前。

根據關注組向公司註冊處提交的周年申報表，其董事包括美籍律師關尚義、劉慧卿，原任主席的何俊仁則於上月底辭任董事；本來兼任公司秘書的鄭雅詩，今年4月已辭職，她曾出任國際特赦組織香港分會副主席。何俊仁早前發表聲明稱，辭任華人民主書院、中國維權律師關注組及支聯會所有職務，並退出有關組織。

2007年成立 曾聲援「709」

關注組於2007年初成立，翻查資料，創辦成員包括何俊仁、劉慧卿、關尚義，以及資深大律師潘熙、時任浸大新聞系助理教授杜耀明等，時任港大法律學院院長陳文敏當時出任顧問。關注組當年獲何東後人、何鴻卿爵士捐款360萬元。在2015年內地「709大抓捕」後，關注組持續發起默站和遊行，聲援被捕的內地維權律師。何俊仁去年曾慨嘆，香港已出現普遍自我審查，擔憂「港版709」或在不久將來出現。

明報記者

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