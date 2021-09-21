Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
要聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
大灣區
創科線
偵查報道
圖片看世界
要聞
2021年9月21日星期二
民建聯握一成票 泛民：選委清一色 狄志遠抽籤當選 多名泛民表明不參加立選
373選委曾提名林鄭 874「新人」
工聯得76席 民建聯：立選不會「自給自足」
稱選舉實踐愛國者治港 港府：推動良政善治 港澳辦：增民主質量
4300票點14句鐘 選管會「甩轆」道歉 工序繁複票機「卡紙」 當選人轟「唔知個腦諗咩」
馮驊未點完票先開記招 麥美娟質問：十幾個鐘啊！
兩界別末席多人同票 抽乒乓球「鬥大」定輸贏
12月立選用相同點票系統 葉劉促做好監督預先綵排
2021年選舉委員會當選名單
2021年選舉委員會當選名單
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
（選委會選舉）
上 / 下一篇新聞
民建聯握一成票 泛民：選委清一色 狄志遠抽籤當選 多名泛民表明不參加立選
373選委曾提名林鄭 874「新人」
工聯得76席 民建聯：立選不會「自給自足」
稱選舉實踐愛國者治港 港府：推動良政善治 港澳辦：增民主質量
4300票點14句鐘 選管會「甩轆」道歉 工序繁複票機「卡紙」 當選人轟「唔知個腦諗咩」
馮驊未點完票先開記招 麥美娟質問：十幾個鐘啊！
兩界別末席多人同票 抽乒乓球「鬥大」定輸贏
12月立選用相同點票系統 葉劉促做好監督預先綵排
2021年選舉委員會當選名單
民建聯握一成票 泛民：選委清一色 狄志遠抽籤當選 多名泛民表明不參加立選
373選委曾提名林鄭 874「新人」
工聯得76席 民建聯：立選不會「自給自足」
稱選舉實踐愛國者治港 港府：推動良政善治 港澳辦：增民主質量
4300票點14句鐘 選管會「甩轆」道歉 工序繁複票機「卡紙」 當選人轟「唔知個腦諗咩」
馮驊未點完票先開記招 麥美娟質問：十幾個鐘啊！
兩界別末席多人同票 抽乒乓球「鬥大」定輸贏
12月立選用相同點票系統 葉劉促做好監督預先綵排
prev
next