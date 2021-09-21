馮驊未點完票先開記招 麥美娟質問：十幾個鐘啊！

長夜漫漫，會展雖燈火通明，但亦難阻睡意來襲。清晨5時許，新聞中心「候選人及代理人區域」有人直接「躺平」，以數張椅子拼砌成牀，只留選舉主任偶爾到台上宣讀當選人名單，但當選人亦非「隨傳隨到」，有人不待結果宣布便離場，保險界、商界（第三）等多個界別沒當選人上台，台下觀眾對着空蕩蕩的舞台拍掌。最後一個界別公布結果時已是昨晨近8時，既無當選人上台，台下亦只剩下大批空櫈。

除點票時間遠超預期，昨日凌晨點票站火警鐘誤鳴亦是無法預計之事。凌晨2時許，現場廣播「請大家保持冷靜，我們正了解發生咩事」。因新聞中心與點票站分隔，在中心等待的候選人摸不着頭腦，紛紛問道「咩事」，笑聲隨即響起。

場內禁進食 記者「彈盡糧絕」

場內因防疫緣故不許進食，部分記者前日中午起在會展內工作，一直守候至翌日早上8時，部分幾乎陷入「彈盡糧絕」危機，無水也無食物，連「尿袋」（充電器）也將近沒有電量。有電視台記者笑言，自晚間新聞起一直陪伴觀衆至早晨新聞。

（選委會選舉）