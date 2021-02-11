4300票點14句鐘 選管會「甩轆」道歉 工序繁複票機「卡紙」 當選人轟「唔知個腦諗咩」

政制局：嚴肅跟進 確保後兩場選舉順利

政制及內地事務局昨發聲明，稱部分選舉安排有欠妥善，令部分選民在繁忙時段輪候投票時間過長，點票時間亦超出公眾合理預期，局方會與選管會等嚴肅跟進，認真總結經驗並加以改善，以確保稍後兩場選舉順利舉行。

新選舉制度下，選委會選舉前日共有4380人投票，政府首次採用電子選民登記冊派選票，馮驊原本預料午夜左右便有結果。全港5個投票站前日傍晚6時關門，票箱運往灣仔會展的中央點票站，但首個票箱晚上9時後才開啓，較原定遲約1小時。荃灣雅麗珊社區中心票箱最遲到達會展，前晚約11時才開啟及分類選票，當時距選舉結束逾5小時。

截票5小時始全開票箱 報表不符多手民誤

馮驊昨解釋，各個票站須完成會計報表後，才能運送票箱至點票站，「今次多了一重流程，（因為）電腦亦有記錄 ，『夾數』要夾多了」，此階段已花上一段長時間；點票站核實報表期間亦發現不相符之處，令點票工作多次停頓，涉及填錯格、填錯日子等手民之誤，初步認為不影響點票，但屬導致延誤的主要問題，日後會研究改善程序以減少人為錯誤，並探討點票與核實報表的工作同步進行。

自動點票系統於約凌晨4時出現故障，馮驊說有點票機「卡紙」，技術人員調整後已重新開始點票。他說，上述系統已使用近20年，技術不成問題，但工作人員應疊好選票才放進點票機。被問為何不即時轉用人手點票，馮驊稱部分界別須選出80個席位，人手點票或會再多花數小時。他亦承認，工作人員執行工作時欠靈活及彈性，遇上問題無即時尋求協助，「有同事想自己解決問題，等下等下就耐了」；選管會需詳細檢討，之後向特首遞交報告書。

部分界別當選人全已離場 觀眾對空氣拍掌

當局昨凌晨3時才公布首個界別結果，但有參選人無等待結果宣布便離場，保險界、商界（第三）等多個界別沒當選人上台，台下觀眾對着空蕩蕩的舞台拍掌。當選社福界選委的狄志遠批評點票工作「不是嚴謹而是無效率」，每張選票經多重工序，並放進不同膠袋，「膠袋轉來轉去」，又批評工作人員須填寫一堆表格，但填寫時才仔細研究指引；他形容整個點票過程是「浪費他人青春」。

民建聯昨批評今次點票安排不能接受，敦促選管會認真檢討。新民黨亦對點票安排失當及混亂失望，要求選管會詳細交代延誤原因，全面檢討並徹底改善，應對未來立法會及特首選舉。該黨當選選委甘文鋒批評，電子點票工序繁複，「唔知公務員個腦諗咩」，若電子點票緩慢，不如改用人手。

（選委會選舉）