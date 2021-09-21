稱選舉實踐愛國者治港 港府：推動良政善治 港澳辦：增民主質量

99.9％人無份選

中聯辦：選委具廣泛代表性

港府、港澳辦及中聯辦分別發聲明回應選舉結果。港澳辦形容，這次是全面貫徹落實「愛國者治港」原則的一次生動實踐，稱香港由亂轉治，有利於香港的長治久安、民生福祉的改善，有利於一國兩制實踐行穩致遠。

新華社：選委會要嚴格把關

1500名選委會委員除了提名及選出新一任特首，在12月的立法會選舉會負責候選人提名，以及產生40席立法會議員（立會90席中其餘30席為功能組別、20席為直選），港澳辦形容是「重任在肩」。官方新華社就發表評論員文章，指選委會要嚴格把關，為香港選出管治能力強的堅定愛國者，重提中央官員提出對政府管治團隊的「五個善於」，切實提高特區管治架構運轉效能，破解深層次矛盾。

上屆1200人的選委會，民主派佔有300多席，今屆只有狄志遠一名非建制人物當選。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，新選舉制度的重點在於是否有利於維護國家安全、全面準確落實一國兩制、有利政府施政、解決深層次矛盾，而非一般人所講的政制是否開放、參選人數多少等問題。

（選委會選舉）