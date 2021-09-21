工聯得76席 民建聯：立選不會「自給自足」

李慧琼昨日在記者會上稱，有150多名黨員當選選委，當選比例與上屆相若，她說民建聯選委必會按港澳辦主任夏寶龍早前提及的五大標準，提名及選出特首及立法會議員。她表示，該黨未來會主動聯繫其他選委及社會各界，廣泛聽意見，共同協助政府推動變革，改善施政。

工聯會表示，他們奪得76個選委議席，包括在勞工界、社福界、中醫界、內地港人團體代表等界別，但在第一界別的金融工商則沒有議席；佔選委會整體議席5%，比例與過去相若。工聯會立法會議員麥美娟認為，過往選舉政治凌駕一切，只按政見投票，現時可認真討論候選人政綱，回復至「民生大於一切」，她表示工聯會將與各方合作，解決社會深層次問題。對於日後選舉取提名，麥美娟說工聯會的目標亦非「自己攞夠票」，參選人應獲不同界別選委支持，但表明在為打工仔爭取權益的原則上不會妥協。

新民黨得21席 自由黨未公布

新民黨發聲明表示，該黨有21名選委，包括酒店界、保險界、分區會等界別，惟未有選委在第二界別（專業界）。新民黨稱，選委會工作任重道遠，今後選委必須細心聆聽市民意見。

自由黨、經民聯未有公布所取得的選委數目。經民聯說，該黨選委將致力推經濟、為民生，推動香港回歸經濟城市的定位。自由黨形容今次選舉「既富有香港特色，又符合香港實際情况」，稱有利社會未來重新聚焦發展經濟和改善民生。

（選委會選舉）