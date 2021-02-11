373選委曾提名林鄭 874「新人」

選特首須取188入閘提名

林鄭月娥上屆取得572個提名入閘選特首，選舉制度修改後，參選特首要取得188個提名方能「入閘」，而且要在五大界別各取得不少於15名委員提名。林太有373名上屆支持者在今屆再次當選選委，遍佈五大界別，包括法律界劉漢銓、中醫界馮玖，新界分區會、防火、滅罪會黃碧嬌等，若相關選委無改變取態，基本上林太已夠票入閘。

劉漢銓：支持連任否言之尚早

劉漢銓說，目前談是否支持林太連任是言之尚早，要先知道有什麼人參選，香港現時有共識希望一國兩制行穩致遠，特首一定是愛國者且身體力行支持全面落實《基本法》，他會看參選人的能力和往績。

民建聯成員、大埔區議會前主席黃碧嬌同樣稱，現時談是否支持林太連任言之尚早，民建聯也是由成員按個人意願提名。

另外，港九和新界分區會、防火會、滅罪會兩個分組共156人中，有約37%、58人是2019年區議會選舉敗將。

整體而言，部分候選人有申報資料，他們平均年齡是56歲，在選舉席位中最年輕選委是25歲、參選基層社團的陳凱榮，他在候選人簡介中的職業和政治聯繫欄留空；最年長者是參選酒店界、87歲的夏利里拉酒店集團主席HARILELA Gobind Naroomal Gary（見圖）。

部分有競爭的分組中，候選人得票相距甚遠，例如港九分區會、防火會、滅罪會的「票王」是油尖旺防火會委員、民建聯鍾港武，得票790；最後一日才「尾班車」報名的九龍城前區議員林博得票最少，只有136票。

（選委會選舉）