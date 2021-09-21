民建聯握一成票 泛民：選委清一色 狄志遠抽籤當選 多名泛民表明不參加立選

馬嶽：立選提名只待中央放行

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，選委會參選人入閘時已是「清一色」，但認為難以從選舉結果推論民主派年底可否入閘，因兩場選舉的選民基礎不同；至於提名入場券，馬嶽相信只待中央放行，便會有人願給予提名。

選委會選舉僅13個界別有競爭，但仍需通宵點算4000多張選票，至昨晨方公布結果，保險界、社會福利界均須抽籤決定尾席花落誰家，結果在社福界，狄志遠、黃一峰及劉婉儀同獲55票，抽籤後前兩人號碼較大，躋身選委行列。1500人組成的選委會中有1448席已產生，社福界、法律界均有一個當然選委議席從缺；佔90個選委議席的立法會界別，現時僅有40名現屆議員登記。

周賢明聯同港大社工系榮休教授陳麗雲等亦出戰社福界選委，均落敗。周賢明昨日凌晨已預料當選機會較低，因無法直接接觸團體選民；被問到民主派是否值得參選立會，他稱無論勝算多大，都應把握機會參與香港事務，惟說自己參選立法會機會很微。

袁海文：狄低票顯「花瓶都不要」

狄：倘不予溫和者提名 中央自打嘴巴

民主黨深水埗區議員袁海文接受本報查詢時表示，不少人認為狄志遠與建制派無異，但亦低票當選，反映當局「連花瓶都不需要」，並稱選舉經歷重重篩選，「選民人數少了，如何有廣泛代表性？」民協署理主席楊彧亦認為，「中央會否特意混一色，希望你們可參選、當選？……（選舉結果）反映未必真的這樣想，不論你們是否參選、可否入閘，在他而言都不重視」，稱選委會是清一色。

對於即使民主派參選會否難取提名，袁海文稱「有無今次都難」，因第五界別（人大政協、全國性團體香港成員）受中央高度操控。楊彧指現時民意偏向不希望民協參選，他們對於為何要選、當選後要做什麼，亦未有清晰目標，故入閘是否容易、勝算都不太影響該黨參選意欲。

狄志遠接受本報訪問時說，中央官員、全國僑聯副主席盧文端等多番說「不搞清一色」，全國政協常委唐英年亦稱願提名溫和理性的民主派，「如溫和理性的人參選，（選委）都不給予機會，這是自打嘴巴，不妨嘗試吧」。

提名泛民否 建制：須確保是愛國者

立法會參選人須在五大界別各獲兩張提名票。對於會否提名民主派，民建聯主席李慧琼說必須確保對方是愛國者；工聯會會長吳秋北說不論參選人所屬團體或標榜的政見，工聯會都會考慮，但不會提名「反中亂港分子」。

去年戰社福 社總張志偉：提名門檻大倒退

多名去年參選功能組別的民主派都表明無意再戰。去年參選資訊科技界的數據科學家黃浩華稱，決定不參與立法會選舉，「真正令自己卻步的是在新制度下，根本無辦法與擇善固執的業界選民同行」；亦認為現時政局下，議會並無空間，「即使感性上很不甘心，但理智告訴自己應該作出這一個決定」。

去年報名出戰社會福利界的社總副會長張志偉亦向本報表示，社總今屆應不會派人參選，因為入閘門檻非常高，要獲五大界別提名相當艱難，他認為相比以往提名門檻屬頗大倒退。對於選委會只有一名非建制派當選，張志偉稱結果對是否參選想法無影響，「（選舉）結果可以預知」。

去年參選批發及零售界的元朗區議員張秀賢接受本報查詢時說，因身體原因，不會參與12月立法會選舉。

明報記者

（選委會選舉）

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