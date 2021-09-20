警力多於選民 林鄭：港仍潛伏暴力

票站外查黑衣黑口罩市民

疫情下，選民投票前需量體溫及消毒雙手，亦要全程戴口罩及保持距離。會展票站外，有海關、入境處等擔任的特務警察駐守，亦有疑似便衣警駐守場內。港島總區指揮官郭柏聰昨午約3時許，帶同10多人到會展票站巡視，約5分鐘後離去。會展外警力明顯加強，灣仔港灣道、告士打道均有數輛警車停泊，會展通往鷹君中心天橋兩端，各有約5名機動部隊警員駐守，會展通往中環廣場方向則不見有警員。沙田票站外圍有警員巡邏，有穿黑衣、戴黑口罩市民遭軍裝警截查。

林太昨晨巡視會展票站時表示，每逢大型公共活動警方均會評估人手，過去本港經歷兩年多「暴亂事件」，警方近日亦搗破一「家居武器庫」，故保安局及警務處常提醒巿民勿掉以輕心，稱「可能仍存在一些潛伏的暴力或暴亂分子」，相信人手調動能助選舉在「公開公平、安全和誠實」的環境下進行。

政制及內地事務局長曾國衞中午到會展，稱是次選舉十分重要，「不容有失」，認為警力安排是有需要和恰當；警務處長蕭澤頤到荃灣及屯門等票站巡視，於沙田票站時說，調動警力「只有一個目的，就係希望大家安全」。蕭澤頤另與保安局長鄧炳強到九龍公園票站，其間未有回應提問。

（選委會選舉）