無奈投票選民稱手中票原屬區議員 法律界馬恩國：團體票代表更多聲音

中醫界選民稱候選人減難選擇

中醫界選民劉先生說，不理解為何今屆候選人數目銳減，稱令他較難選擇，要慢慢思考，會按候選人業界聲譽、與候選人相熟程度、有否討論過政綱等決定。他稱選民人數「少咗好多好多，係咁篩」，至於選民數目會否影響選舉代表性，他認為要視乎當選選委日後表現。今屆中醫界選民人數51， 而2016年時有6143人。

港九分區會、滅罪會、防火會有78人爭逐76席，選民朱先生認為，界別首次被納入選委會，故較少人參選，相信下屆氣氛會更踴躍。他亦冀日後能擴大選民基礎，接觸更多巿民，增加選舉的代表性。

票站昨日於傍晚6時關門，港九分區委員會代表林先生在5時57分趕抵位於九龍公園的票站，汗流浹背。該界別須選出76名選委，林先生只投一人，「迫於無奈（來投票），不喜歡這個制度，我喜歡那參選人才投票，其實想不投的」。新制度下，區議員被取消選民資格，林先生雖晉身選民，但批評制度「一定不完善……一點也不公平，雖然我有份投，但那一票應該交回區議員投，不應該我投」。

法律界取消執業大律師及事務律師等個人票，選民人數由2016年的6769降至今次的30，並全數改為團體票。選民之一的大律師馬恩國認為，團體票能涵蓋「師爺」等過往沒選票的法律界人士，能代表更多聲音。他續稱，法律界候選人有幾名民主派人士，許多候選人亦沒有政治背景，認為是次並非「清一色嘅選舉」，冀選出專業、為政府提供「有建設性意見」的選委。

馬恩國：有民主派選 非清一色

中學校董、教育界選民卓先生昨日因塞車，於最後10分鐘趕抵票站，他稱要盡公民責任投票，「尤其教育界要教育學生，所以我好趕好趕都過來……切了幾條雙白線，我見到停車場滿了，但我不管，照衝進來」，他認為當局應延長投票時間。

明報記者

（選委會選舉）