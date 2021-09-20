6時完結 午夜未點完票 選委斥電子系統「好流」

全港5個投票站昨早9時開門，政府首次採用電子選民登記冊派選票，而非以往人手核對選民資料，並引入「關愛隊」；九龍公園及灣仔會展票站早上一度需排隊。前往會展投票的法律界選民馬恩國說，非關愛隊的人數多，投票過程近1小時，亦有數人插隊，但他認為整體安排順暢。

選管接5投訴 包括投票資格選票字體

票站出現市民前來投票，但並非選民。選管會主席馮驊說「有人以為有份投票」，將研究如何呼籲選民先檢查選民資格才來投票；又稱昨日關愛隊的使用不普遍，因年滿70歲以上選民不多。電子派票方面，他指系統正常運作，但票站職員初期需時熟習。

選管會接到5宗投訴，馮驊稱分別關於投票安排、投票資格及選票設計。他說，有選民投訴選票字體太細，但當局已研究過字體及選票大小，如太大會在點票時「過點票機器」有困難。

5個票站選票會集中運到會展點票，但荃灣投票站的票箱於昨晚約11時才開啟及分類選票，距離選舉結束已過5小時，至午夜還未開始點票。馮驊解釋，各個票站須完成會計報表後，才能將票箱運至位於會展的中央點票站；加上運輸票箱過程中，發現有文件遺留在會展投票站需取回，但他強調涉事文件不影響點票。

（選委會選舉）