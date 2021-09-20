6時完結 午夜未點完票 選委斥電子系統「好流」

【明報專訊】選委會選舉昨日傍晚6時結束，投票歷時9個小時，共約4380人投票。今次選舉首次採用電子派票，及實行自動系統點票安排，惟選管會在選舉結束3小時、即晚上9時才開始分票，截至午夜尚未開始點票。選委候選人之一、新民黨甘文鋒對點票工作的安排感到「憤怒」，批評系統「好流」，指即使選舉制度「完善」後，公務員的技術支援仍未足夠，令人感到香港「落後」。
全港5個投票站昨早9時開門，政府首次採用電子選民登記冊派選票，而非以往人手核對選民資料，並引入「關愛隊」；九龍公園及灣仔會展票站早上一度需排隊。前往會展投票的法律界選民馬恩國說，非關愛隊的人數多，投票過程近1小時，亦有數人插隊，但他認為整體安排順暢。
選管接5投訴 包括投票資格選票字體
票站出現市民前來投票，但並非選民。選管會主席馮驊說「有人以為有份投票」，將研究如何呼籲選民先檢查選民資格才來投票；又稱昨日關愛隊的使用不普遍，因年滿70歲以上選民不多。電子派票方面，他指系統正常運作，但票站職員初期需時熟習。
選管會接到5宗投訴，馮驊稱分別關於投票安排、投票資格及選票設計。他說，有選民投訴選票字體太細，但當局已研究過字體及選票大小，如太大會在點票時「過點票機器」有困難。
5個票站選票會集中運到會展點票，但荃灣投票站的票箱於昨晚約11時才開啟及分類選票，距離選舉結束已過5小時，至午夜還未開始點票。馮驊解釋，各個票站須完成會計報表後，才能將票箱運至位於會展的中央點票站；加上運輸票箱過程中，發現有文件遺留在會展投票站需取回，但他強調涉事文件不影響點票。