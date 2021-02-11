3組投票率100％ 蔡子強：選民大減易谷票 教界最低 劉兆佳：自由主義者較多

蔡：反映京不欲重演澳門低票

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，由於選民大減，較易催谷投票率，認為今次投票率高不代表什麼，市民是否接受新選舉制度，需視乎立法會直選投票率有多高。但他指今次高投票率亦反映北京希望萬無一失，不想重演澳門立法會選舉低投票率情况，而選民全轉為團體票，要鼓勵機構投票較個人容易。全國人大常委譚耀宗稱九成投票率很難得。

選民基數較上屆小，舉例今屆100%投票率的法律界，由個人票改為團體票後只有30個選民，上屆此界別有6769名選民。教育界改為團體票並與高等教育界合併，總選民人數由88,140大削至1750，至昨午5時有1368人投票；計實際投票人數，上屆單是教育界已有33,688人投票。

教育專業聯盟：應着眼投票率超上屆

選民：料「大勢而定」致部分人不投

由10多個教育團體組成的「教育專業聯盟」，召集人招祥麒則以投票率比較，稱今屆教育界投票率比上屆41.7%超出一倍或以上，認為着眼點是「為何投票率咁高，而不是為何比其他界別低」。他稱香港是自由社會，可能有人「生病、突然有事」，「民主社會不可能要求百分百投票率」。

中學校董、教育界選民賴先生認為投票率不算低，但預計因競爭不激烈、「大勢而定」，致部分人不投票。他稱學校無限制自己的投票傾向，形容現時的選舉制度「比較專業，沒那麼政治」。教育界選民、港大校務委員會主席李國章稱，改選制後「代表性非常好，每一個人唔係話一人一票咁簡單，團體都有機會表達佢嘅意見」。

劉兆佳稱投票率高是意料中事，他解釋是因為新制度是「近乎精英式選舉」，很多是團體代表投票、有頭有面的人。至於是否有中聯辦要求選民投票，他認為「冇得吹雞，你秘密投票」。至於教育界投票率為何較低，他認為該界別有很多近乎民主派人士，教育界沒民主派參選也有影響。

（選委會選舉）