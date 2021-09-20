4380人參與 選委投票率九成 曾國衞：不只追人數多 學者：是否小圈子，人人皆見

有票投選民4889人 412人爭364席

新選舉制度下，選舉委員會可提名及投票選舉特首和立法會議員，全部40個界別分組，4個界別是當然選委或經提名產生，涉及481名選委；36個界別的部分選委需經選舉投票產生，惟603人已在無競爭下自動當選；而需選舉的13個界別包括教育界、法律界、社會福利界、醫學及衛生服務界等以往主要由民主派擔任選委的專業界別。

社福界參選人、新思維狄志遠昨午在票站外見記者，認為非建制派在選舉中，仍然有參選乃至當選機會。被問泛民若作為少數派有何作用，他說表達市民的聲音重要，可引起社會輿論，從而向政府施壓，以往民主派亦非強調議會內的人數，而是其代表性。

「唯二」非建制 狄志遠：氣氛熱 制度仍不理想

狄志遠認為社福界的選舉氣氛非常熾熱，形容是「君子淑女的選舉」，但表示目前的選舉制度不理想，希望變得更開放。被問民主派能否取得足夠提名票參選12月的立法會選舉，他引述有建制派領袖稱，願意提名溫和理性的非建制派參選，亦指中央強調立法會需有多元聲音。

英國《衛報》以「Puppet showmen」（木偶劇）為題，形容選委會選舉是一班香港政治精英，在「只有愛國者」的制度下，選出具權力選委會。

林鄭：符均衡參與廣泛代表原則

曾國衞：重愛國者治港 陳智思：選民人數非主要

特首林鄭月娥昨早巡視灣仔會展票站，她稱今場選舉和投票很重要，指人數雖然不是很多，但符合均衡參與和具廣泛代表性的原則。她說，完成選委會、立法會和特首換屆選舉後，香港將進入新時代。

政制及內地事務局長曾國衞巡視沙田大會堂票站後見記者，被問到新選制被指是小圈子選舉時，他稱不贊成有關說法，形容目前的選委會界別分組是香港的縮影，他強調，不單要追求人數多或競爭激烈，要能實現愛國者治港，對香港未來有幫助，才是適合香港的民主制度。行政會議召集人陳智思認為，選舉模式有變，選民人數不是主要因素，最主要代表性是否足夠。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，選委會選民人數大減，當中更不乏指定團體，「是否『小圈子』每個人都睇到」。對於兩名非建制派候選人狄志遠和周賢明當選與否，他說二人不是具代表性的民主派人物，當選是「基本」，以讓北京告訴外界民主派都有機會，若二人未能當選，則反映中央要「清一色」的信息非常清楚，同時對民主派考慮是否參選年底的立法會選舉，可說是「一個較好信息都沒有」。

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，今次選舉制度改革，重點應放在整個政治大局的整治，政治版圖大改，「根本就係維護國家安全、止暴制亂、愛國者治港、推動香港良政善治，呢個先係目標」，但他說競爭仍然重要。

明報記者

（選委會選舉）

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