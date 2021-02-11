醫療券3年343宗投訴 零檢控

六成涉不當申報 13宗轉介警方

衛生署回覆稱，上述時段累計查核2.66萬次，審核申報49.42萬宗。署方共接獲343宗投訴，其中不當申報醫療券有205宗、服務收費問題有111宗，懷疑詐騙及涉運作程序分別有12和15宗。署方就65宗個案發勸喻或警告信；不向服務提供者發還款項或向其討回款項有32宗；另有10宗被取消參與資格。轉介警方、相關專業管理局或委員會的分別有13宗。

社協幹事連瑋翹批評衛生署監管欠阻嚇力，他每年平均接獲約50宗醫療券投訴，即使透過傳媒報道，有關商戶至今「仍可用同一方式做生意」。他曾與長者循正式途徑投訴被誤導作大額交易，但署方認為屬「正常交易」，最終不了了之。

社協批監管欠阻嚇 倡設投訴委會

連說，基層醫療資訊未普及，部分長者不懂用醫療券，有人不知道應到何處接受體檢，建議政府加強配套，如提供驗「三高」、骨質疏鬆等恆常檢查的資訊。他又建議當局訂立規條確保交易與治療、復康及預防相關，並派神秘顧客放蛇打擊銷售高額藥材、兌現等違規行為。他另建議增設投訴委員會跟進投訴，「醫管局都有公眾投訴委員會，唔係一來就民事訴訟咁高門檻」。

（偵查報道）