貴價交易中醫最多 超越牙醫 逾8000宗破4000元 社協促查：非常不合理

曾被指濫用 視光業交易設上限

醫療券計劃由2014年起恆常化，當時最多可累積4000元，其後港府多次額外發放，並調整累積上限，於2018年6月增至5000元，至2019年6月再增至8000元，同時針對被指濫用的視光業，將交易上限設為每兩年2000元。

根據衛生署，2019年有28,228宗涉款逾4000元的貴價醫療券交易，當中視光師佔最多，有13,776宗；其次牙醫有6488宗，中醫則超越西醫有3521宗，按年增加45%。至去年，涉逾4000元的中醫醫療券交易再升1.3倍至8131宗，超越牙醫成為最多貴價交易界別。截至今年6月30日，中醫醫療券貴價交易有4676宗，暫低過西醫的4838宗及牙醫的5179宗。

據財委會文件，去年中醫醫療券申領有137.6萬宗，交易額平均461元，中位數280元，兩者均低於西醫、牙醫、視光師及職業治療師等。

中醫：私營藥費數十至100元一日

香港前線中醫聯盟秘書長陳文瀚稱，私營市場上除非是名貴藥材，一般情况下，任何病徵的藥費都差不多，普遍一日數十至100元。如患傷風咳，一般處方3至7日藥；如長期病情况穩定，通常開一個月藥，而出國者可能會獲處方數月藥物分量。他說不知中醫醫療券高額交易上升的原因，要靠衛生署調查，又說隨着藥費愈來愈貴，擔心中醫會變得不普及。

社協幹事連瑋翹認為，向中醫求診一次花費逾4000元「非常不合理」，他不時接獲街坊投訴稱中醫把脈後，店員隨即將藥材磨粉，售價2000元，長者無從得知成分，建議當局主動追查不尋常交易，包括聯絡長者核對單據及藥物或保健品是否相符。

（偵查報道）