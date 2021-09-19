「唔用都會扣咗你」 稱做人有時可「偏少少」

「用咗就你嘅，唔用就政府嘅」

婆婆當日在記者陪同下到達北河街113號深記附近，她獨自前往藥行，在門外停留數秒後，隨即被一名身穿白衣的男職員詢問，「你有無醫療券？你畀張身分證我幫你睇吓（餘額）」。婆婆說其醫療券戶口還有超過6000元，問餘額用不完怎辦，職員回應稱：「點會買唔晒呢？嗰啲唔係錢，係券來㗎，你唔用佢都會扣咗你㗎，（明年）一月份又有2000蚊入唔到㗎。」

婆婆說她知悉醫療券金額可以累積，職員回應：「政府每一年唔同㗎嘛！你明唔明呀，嗰啲唔係錢係券，你用咗就係你嘅，唔用就係佢（政府）嘅……你可以攞啲花膠、瑤柱、安宮牛黃丸㗎嘛。」

職員向婆婆說可五折兌現醫療券後，再說：「如果（醫療券）係錢你唔使搵我哋。去買斤豬肉買唔買到？如果買斤青菜買唔買到？買唔到㗎嘛！」他說政府就醫療券使用設框架，「政府規定係畀你睇醫生，唔可以買嘢……有時你可以，明唔明呀？偏少少㗎嘛，做人係咁」。他再問婆婆取身分證，婆婆稱需時考慮後離開。

（偵查報道）