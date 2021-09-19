藥行稱可五折兌現醫療券 長者兩店放蛇 社協：成個深水埗都知，係衛署唔知

明報記者 許芳文

政府2014年將長者醫療券計劃恆常化，盼減輕長者對公營醫療的依賴，但違規濫用屢見不鮮。本報於2018年曾揭發有藥房教長者用醫療券買花膠、中醫沒診症讓長者買藍莓汁，近日再接獲投訴指深水埗有設中醫註診的藥房及藥行可兌現醫療券。

職員倡6000元攤分 「執200蚊嘢送四寶粉」

稱按政府程序做「一萬個放心」

本報於9月7日邀請一名七旬婆婆到北河街「放蛇」，她說職員很警惕，之後獨自帶錄音器材查詢，記者留在店外觀察。婆婆甫抵達北河街113號、持藥行牌的「深記健康食品專門店」，即被自稱「健康養生營養顧問」的男子問有無醫療券。婆婆說餘額逾6000元，「你有無辦法折現返畀我？」職員回應：「你如果淨係想折都得㗎，你畀身分證我幫你睇睇呀快啲。」婆婆問：「如果我想攞番錢你點計呀？」他低聲說「五折」。婆婆再問：「一半呀？」職員輕聲說「嗯」。

婆婆佯作需考慮，約10分鐘後折返向同一職員稱，「我諗過囉，我唔想買嘢啦」。職員說：「咁咪直接……折現畀你。」他建議用6000元，「我0.5（五折），畀3000（元）你，出面你再執埋200蚊嘢……送埋四寶粉畀你。你平時有無三高？血壓高唔高？（血壓梗係高啦！）血壓高就幫到你啦」。

婆婆三度問兌現有無問題，職員均稱沒問題，「一樣係睇醫生，都係按照政府程序去做，一萬個放心！無嘢！」更稱「頭先個阿姐都用咗」。

有藥房稱可六折兌現 記者查詢時否認

婆婆沒接受兌現，其後到基隆街259號「同心中西大藥房」，該店門牌遮去「房」字，衛生署網上持牌藥商名單未見該店。婆婆向收銀男店員查詢：「醫療券，如果我唔買嘢呢，我想攞番現金，得唔得？」店員稱可六折兌換，婆婆說有6000多元，店員稱可兌現3600元，「分兩次幫你攞，一次攞就太多」。婆婆說：「我唔一定攞晒。」他着婆婆「諗吓先」，婆婆便離開。

藥行負責人稱不知情 會嚴肅跟進

本報在婆婆放蛇後約半小時到兩店找上述職員，深記職員多次要求記者「唔好亂咁講」，又稱醫療券服務「好正規」，着記者聯絡負責人黃先生。記者於本月13日致電黃先生，他稱不知情，公司絕不容許，相信涉事職員個人違反公司政策，並指他是兼職，「比較低級」，相信不熟規矩而「亂咁講」，會嚴肅跟進。

同心收銀員於放蛇當日否認兌現，稱「無聽過」、「無呀」，其後另一職員要求記者離開。記者於13日致電該店中藥部，接線男子稱不知情，「你搵個阿婆來對質啦」。

社協質疑走漏違規 衛署：會例行查核

連瑋翹稱近月接獲多名長者投訴，稱有藥房職員提出兌現醫療券，綜合街坊資訊，該會蒐集多個「黑點」。他認為兌現對藥房誘因很大，「幾乎毫無成本就可賺數千元」，質疑衛生署走漏違規個案，「成個深水埗都知，淨係衛生署唔知」，建議增派神秘顧客「放蛇」（見另稿）。

衛生署回應稱，醫療券用於預防、治療及康復服務，不可兌換現金。署方會例行查核、監察和調查異常交易，並調查投訴，若發現違反協議，會警告醫療服務提供者、按情况轉介警方等。

■婆婆放蛇錄音：link.mingpao.com/71070.htm

（偵查報道）

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