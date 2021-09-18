劉千石司徒華等1990年創會 首強調民主工運陣營

設培訓中心9分校 輔導就業

據職工盟網頁，籌委會於1989年成立，至1990年9月29日職工盟正式宣布成立，由25個成員會發起，代表會員約9.7萬人。職工盟首屆執行委員會主席由劉千石擔任，創立教協的司徒華任秘書長，香港郵政局員工會蕭賢英任司庫。職工盟成立時提出四點方向，包括「壯大工會力量，爭取勞工權益」、「維護基本人權，促進全面民主」、「站於基層利益，參與社會事務」、「團結世界工人，加強國際合作」。

1994年，職工盟培訓中心成立，最初提供語文及電腦技能學習，及後1998年經濟下滑，失業率屢見新高，培訓中心開始提供全日制就業掛鈎課程，並輔以就業轉介及輔導服務。現時培訓年中心設9間分校。

再培訓局：啟動應變 叫停收生

僱員再培訓局昨表示，根據紀錄，截至昨日，正修讀職工盟開辦的該局課程學員約1000人次。就職工盟計劃解散，再培訓局指已啟動應變程序，要求職工盟培訓中心即時停止收生和開辦新班，並正與該中心及其他培訓機構商討和協調，安排善後工作，以盡量減低對學員影響。再培訓局稱稍後將公布詳細安排。

旺角會址為自置物業

根據職工盟《章程》，職工盟經費來源自各成員會的年費、捐款、活動收入等。職工盟總部位於旺角永旺行19樓，翻查土地註冊處資料，有關單位於1997年以勤匯有限公司購入，成交價660萬元。勤匯於1999年易名為香港職工會聯盟物業有限公司，據公司註冊處資料，董事包括鍾松輝、吳敏兒、翁愛明、潘天賜、鄧卓文、徐考澧、黃迺元、余秋娥。