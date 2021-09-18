海麗邨清潔工罷工 助追遣散費 楊彧：有賴工盟支援 以後不知找誰

憂日後僱主肆無忌憚剝削員工

在2017年末至2018年初，海麗邨外判清潔工罷工抗議舊公司剝削遣散費，持續10天。楊彧說，當年約30名清潔工前來求助，他隨即聯絡職工盟，其後與職工盟屬會清潔服務業職工會合作行動。他說當時缺乏處理勞資糾紛的經驗，勞工法例知識不足，幸得職工盟迅速解答，並派幹事與工友開會，令他們感安心。他說，較大規模的勞資糾紛，區議員或地區工作者未必能獨自處理，過去有賴職工盟支援，「他們結束後，我們都不知道找誰」。

勞聯稱尊重 盼工會聚焦勞工事務

勞聯主席林振昇說從新聞得悉職工盟準備解散，「我們理解和尊重決定」。他說，勞聯過去曾是職工盟屬會，在標準工時、取消強積金對冲等勞工議題上亦有交流。他說過去兩年經歷社會事件，社會氣氛較對立，「就政治罷工有不同看法，主要是這樣，（與職工盟）少了溝通，覺得比較可惜，因為大家都是做工會，雖然政治立場不同，但都可以溝通」。他認為，在職工盟解散一事上有「小小警惕」，不希望所有工會都是由較激進或支持暴力、政治化的代表參與，應聚焦勞工事務。

遭批「賣工人」 陸頌雄：毁勞工團結

工聯會立法會議員陸頌雄表示對職工盟解散「覺得幾驚訝」，「俗啲講，除非身有屎，如果唔係點解要解散？」職工盟多年來批評工聯會「出賣工人」，被問如何評價兩者關係，陸形容職工盟「政治凌駕權益」。他強調每個勞工團體策略不同，「（職工盟）無成本下講『出賣工人利益』」是罔顧實情，且破壞勞工團結。

陸頌雄提及碼頭工潮，稱當年職工盟鬧得熱烘烘，但工人實際加薪幅度很少，往後幾年又裁員，形容是「贏一粒糖，輸一間廠」。