職工盟10‧3大會表決解散 前主席：失獨立工會「政治清零」 學者：京只接受左派

原約20人執委會減至4人

職工盟昨晚宣布，因應近月局勢，執委會成員可自行決定去留，原有約20人的執委會已減至4人，只餘主席黃迺元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝及秘書長李卓人，其餘成員已離任。職工盟近期有人事變動，繼副主席翁愛明及徐考澧先後辭職，《文匯報》昨報道總幹事蒙兆達亦已辭職。黃迺元昨日下午向本報稱沒收到蒙兆達的請辭，只接獲蒙通知昨日起休假。秘書長李卓人目前涉其他案件在囚，本身為支聯會主席的他本月被控煽動他人顛覆國家政權罪。

據職工盟章程，除非有五分之四成員以不記名投票贊成，方得解散。綜合消息，屬會擁有的票數按會員人數而異，屆時會員大會五分之四出席者投票贊成便可解散。近日親建制媒體屢次大篇幅報道職工盟，包括指其勾結外國勢力「收錢亂港」（見表）。

擁80多屬會 主席黃迺元：仍研如何處理

社總及新巴職工會：獨立註冊 不受影響

1990年成立的職工盟強調自主及民主，不依附於政權，目前80多個屬會涵蓋各行各業，據悉近期有屬會退出。被問會如何處理屬會，黃迺元說仍在商討。香港社會工作者總工會為職工盟屬會之一，其外務副會長張志偉稱該會向勞工處職工會登記局獨立註冊，運作不會受職工盟解散而影響。他說職工盟多年來為打工仔爭取權益，尤其藍領階層，若解散很可惜，對工運影響非常大。

新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標稱該會獨立自主運作，倘職工盟解散，其運作不受影響，但會失去開會及辦會務的場地，職工盟過往常提供勞工議題意見。他對職工盟面臨解散感遺憾及可惜，稱職工盟曾幫助許多港人，料日後工人爭取權益會更難。被問會否支持解散，他說理事會未討論，要待職工盟公布消息。另一屬會的成員表示，面對目前政治氣氛及風險，不少理事意興闌珊，已計劃日後解散。他稱有些屬會運作未成熟，對職工盟較依賴，例如行政工作等，「沒了職工盟，應該都躺平狀態」。

有屬會亦擬解散 部分失依靠或「躺平」

曾任職工盟主席的社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發表示，對於可能失去「一個為工人講說話」、「真正維護工人權益」的獨立工會感非常可惜，慨嘆日後或只剩建制派工會，「政治上是否要清零？」他說職工盟擅長組織工友、協助工友與僱主或政府談判，多年協助許多工人，反問「香港今天為何走到這個地步？這樣的結局對社會有否好處？」至於工會會否繼續運作，他說理事會需再討論，有待觀察職工盟解散帶來的影響。他說過往會在職工盟會址開會、處理求助個案等，未來要另覓場地。

鍾劍華：民主派工會將趨零散地下化

理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華相信北京現只接受建制派、左派工會，長遠民主派工會將轉趨零散化及地下化，他不認為打散組織便會打散公民社會。他形容職工盟填補了「不左不右」的本地工會路線，如政府連獨立代表工人的工會都不接受，是很大倒退。

明報記者

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