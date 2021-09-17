學者教師頓失參考 編劇莊梅岩：盡力在生活中講

「勿因恐懼只寫人畜無害故事」

被問會否代表往後不能再就六四創作、六四舞台成為絕響，莊梅岩說不能代表六四舞台講話，但於她而言，香港近年有更多關於政治的題材，「很多意念醞釀……我很期待自己沉澱完可以寫成劇本，下一步（演出）做不做到？我不會理會，到時候再算，但不會阻到我寫，不能因為恐懼，日日就寫人畜無害的故事」。她慨嘆從事編劇20多年，從未試過不懂向學生分享創作心得，但她仍會鼓勵學生別講謊話，面對危險仍忠於自己，「我其實未適應到。我會說，現在那麼瘋狂，我們應該平心靜氣，先保住性命、自身活動自由，希望狀况好一點時，可繼續尋求真相」。

都大學者：歷史研究「麻煩了」 信有心人記錄重現

香港都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然表示，支聯會刪除電子平台信息，歷史研究會「麻煩了」，但圖書館或海外仍有存檔，相信有心人會記下資料，並以其他方式重現，反而社會某一個立場的聲音少了，會影響公眾知情權，「公眾無法獲得足夠資料作討論，如何明辨是非？如何明白歷史真正過程呢？」他說八九民運是「香港一代人成長的烙印」，但人的記憶有限，少了支聯會平台的資訊，下一代接收到相關資訊亦會減少，要將有關歷史傳承亦很吃力，例如某一年的六四集會主題，日後可能要花很多力氣才找到，這令教學選材、學生蒐集資料亦較難。

有中學中史教師稱，現時中三、中五中史課程涉「改革開放」課題，均有六四事件課文，而其授課時多數播放當年新聞報道，引起學生興趣。該教師認為支聯會材料以資訊為主，課堂上一般較少採用，但在教師備課時是很好的參考，對失去相關資料感可惜。

（港區國安法）