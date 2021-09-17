支聯按警要求删網 海量史料蒸發 民運維園影片遺屬證辭俱失 學者：警欲剷六四記憶

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蔡耀昌：保密規定 詳情無法講

支聯會昨午表示，該會、7名常委及公司秘書，於9月10日接獲警務處長信件，表示警務處根據《港區國安法》第43條《實施細則》附表4第7（2）條規定，要求支聯會於接獲有關通知的7天內移除指定的電子平台信息。支聯會昨晚10時後移除該會網站、facebook及其他指定電子平台信息，並由即日起透過新的facebook專頁發布信息。至於警方有無說明什麼內容出問題、警方要求移除信息原因，該會前常委蔡耀昌稱，由於港區國安法第63（3）條列明保密責任規定，無法透露詳情。

警稱防危國安 無講涉何內容

刪除多少交支聯決定

實施細則附表4定明，警務處長如有合理理由懷疑某電子信息的發布，相當可能構成危害國家安全罪行或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生，可在保安局長批准下要求移除信息。

本報向警方查詢支聯會網站及facebook專頁等內容有何問題，以致警方要求移除。警方無具體交代，稱有關禁制行動的權力，目的是為防範及制止危害國家安全的罪行。據了解，警方向支聯會發信，指其電子平台上有內容涉嫌違反港區國安法，並要求移除，但無指明哪些內容涉違法，移除什麼內容由支聯會決定。資深大律師湯家驊稱，根據有關實施細則，是要求網絡服務提供者及網站主事人移除有關信息，他不知道支聯會發布的內容有無問題。

杜耀明：

認識六四變「由零開始」

浸大傳理學院新聞系前助理教授杜耀明認為，警方要求支聯會移除網上信息的直接後果，是希望「剷除歷史記憶」。他說，有關資料是經年累月的見證，那些歷史文件和圖片，構成人們如何了解歷史的基本元素，若剷除這些資料，「在認識六四屠城事件上，變為要由零開始」。他說日後如要做學術研究，或普通市民希望認識歷史，都欠缺參考資料，「好明顯是限制學術自由、言論自由和思想自由」。

杜又說，實施細則讓警方在「有合理理由懷疑」危害國安，便可要求移除信息，惟國安法第4條也訂明要尊重和保障人權，包括言論及新聞自由等。他說不知支聯會會否司法覆核，但警方引用權力是否合理，他認為要在法庭上澄清。

蔡子強：

民間記憶防當權者主導歷史

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，政府如沒有提供理由便要求移除信息，將控制人民得到資訊的自由，繼而清洗民間歷史，只剩官方資料。他認為六四事件有不同觀點，官方有其論述，惟也要補足民間記憶和觀點，否則當權者可主導歷史。

民主黨資訊科技及廣播政策副發言人冼卓嵐表示，政府未提供詳細理據，政府應至少解釋為何支聯會網上資料「危害國家安全」，令市民知道法律界線，日後不會誤墮法網。他亦關注私下藏有相關資料，例如硬碟載有資料，又是否違反要求，期望當局解釋。

明報記者

（港區國安法）

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