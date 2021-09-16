同樂運動會因疫延至2023 指有議員圖政治化活動

4年一次的同樂運動會，來屆原定2022年11月11至19日舉行，是亞洲地區首次取得主辦權，預料吸引來自100個國家或地區共1.2萬名參加者、7.5萬名觀眾。籌委會聯席主席林敏蕙表示，活動原意是想吸引更多不同地區參與，但變種新冠病毒變數太多，很多亞洲國家疫苗接種率不太高，或難以出國參賽，故約一個月前考慮延期。

有建制派議員早前批評政府不應支持同樂運動會，其中何君堯6月曾斥活動「有失體面」，形容有關的經濟收益為「污糟錢」，上月再批評活動是「披着羊皮的豺狼」，質疑當局沒詢問國安委意見；經民聯梁美芬則指性傾向問題爭議極大，又憂有其他人透過活動帶來敏感議題。

林敏蕙稱，同樂運動會非政治組織，而是希望宣揚大同社會，「當我們逐步走向一個被恐懼、未知數和偏見衝擊的世界，2023年的同樂運動會將顯得更具意義」。至於「台灣同運會」早前決定不參加香港的同樂運動會，她說明白作為團體或有顧慮，但大會亦支持台灣選手以個人名義參與。

活動另一聯席主席Dennis Philipse稱，同樂運動會的真正使命，是提倡全民參與和「在多元中團結」的精神；延期有助妥善執行後備方案，將比賽安排到私人場地舉行。

稱性向議題爭議大 梁美芬否認施壓

梁美芬昨日向本報表示，早前言論並非施壓，而是反映市民意見，指香港是華人社會，同性戀議題具爭議，「香港社會有傳統意見、有開放意見，我認為這兩種意見是撕裂的」，認為運動會延期屬主辦方自行決定，她拒絕進一步評論。