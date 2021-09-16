緩刑3人離庭無語 張文光咪前沉默30秒

66歲立法會前議員張文光早前呈上個人簡歷，以及由妻子、前議員助理、朋友等撰寫的求情信，昨日判刑後他與民主黨黨友、立法會前議員黃碧雲步出法院。法官胡雅文在判辭提到，張現為退休教師，與妻育有一女，曾委身立法會等公職20年，在772個會議中出席率達99%，亦曾為教協會長，分別獲中文大學和教育大學頒授榮譽院士，30年來致力推動內地及香港的政治改革和教育。

據以往報道，同獲判緩刑的梁國華一直擔任支聯會義工，在已故支聯會創會主席司徒華身邊總發現其身影，幫手「執頭執尾」。他曾3次當選葵青區議員，今年7月辭職並退休。梁國華早前求情稱，只能步行不超過10分鐘及需服用藥物。

梁國華拄杖不時喘氣 判辭讚服務社區17年

胡官在判辭中進一步披露，現年62歲的梁國華曾任職銀行業24年，其後全職服務社區17年，關注勞工及少數族裔等權益，有服務對象為他撰求情信；又提到他與妻子及96歲母親同住。上月有報道則稱，其妻子兼支聯會幹事馮愛玲已前往英國。

至於曾任城大應用社會科學系助理教授的麥海華現年70歲，已退休陪伴子女及孫兒。判辭提到，他不辭勞苦服務長者、殘疾人士、少數族裔等，曾任多個政府諮詢委員會的成員，舊同事及學生等撰寫求情信，形容他致力貢獻社會。另外判辭提及，上述3人均無刑事紀錄。