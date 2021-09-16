六四案12人全判監 官斥輕視疫情 囚4至10月 張文光、麥海華、梁國華緩刑

何俊仁尹兆堅陳皓桓角色較主動 判刑最重

認罪的12名被告為何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華、梁國華、何秀蘭、梁國雄、朱凱廸及楊森，全部承認「明知而參與未經批准集結罪」，首7人另承認「煽惑他人參與未經批准集結罪」。

被告「自大相信悼六四比健康風險重要」

官指沒爆疫屬「僥倖」

法官胡雅文判刑時表示，2019年的社會動盪已大幅減弱，但未完全消退，惟2020年初起卻面對全球疫情的威脅，亦是警方反對集會的原因；當時政府訂立的社交距離限制並非為暗地裏阻止市民集會，亦非打壓工具，反之是防止疫情傳播，以保護市民大眾安全，然而眾被告輕視公共衛生危機，毫不關心港人的健康安全，「錯誤及自大地相信共同目的（悼念六四）遠比保護社會免受嚴重健康風險重要」，基於罪行嚴重，須判阻嚇刑罰。

指維園對支聯象徵意義較大

官稱量刑不考慮集會目的

法官留意到，支聯會到維園悼念六四多年，對於辯方求情指維園對六四有象徵意義，法官認為，維園這地點對支聯會的象徵意義，比悼念六四本身的意義更大；又稱量刑時不會考慮被告舉行集會目的、政治立場，並指在當時情况，主辦方可以其他「有創意」的方式舉辦活動，如在網上「互動式」悼念。

法官續稱，多名被告均為具知名度的公眾或政治人物，其言行廣受傳播報道，集體行事以吸引更多人到維園聚集，「在案中擔當前線角色屬加刑因素」，沒有發生暴力事件及因而爆發疫情純屬「僥倖」，不減罪責。最終就煽惑控罪以12個月為起點，參與控罪以6個月為起點，何俊仁、陳皓桓及尹兆堅角色較為主動，連同部分被告於其他案件保釋期間犯下本案，每罪加刑3個月。

正因別案服刑被告 本案刑罰同期執行

法官考慮到張文光（66歲）、麥海華（70歲）及梁國華（62歲）的背景、年紀、健康狀况、過去的公職及無案底後，判處緩刑。至於正因其他案件服刑的何俊仁、陳皓桓、何秀蘭、梁國雄及楊森，法官稱雖然本案與其他同類案件案發時間有差距，但公平且合適的做法是所有刑期同期執行。

【案件編號：DCCC857-875、877-884、886-889、891、893/20】

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