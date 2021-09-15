送物資爭獄政改革 為在囚者配對筆友

主要服務社運入獄者及家屬

石牆花過去主要服務因社運入獄的在囚者及其家屬，包括蒐羅及送出符合懲教署規格的物資。民主派初選案今年3月1日提堂，法庭通宵審理47名被告的保釋申請，當時石牆花預備了數十份緊急物資包，供家屬帶往探監。此外，石牆花亦向公眾徵集寫給在囚者的信件，截至8月18日，超過350人參與「和你做筆友」計劃，成功配對4000對筆友。

胡志偉：石牆花帶來吾道不孤支持

因初選案還押的民主黨前主席胡志偉2月曾寫信給石牆花創辦人邵家臻，他在信中說：「石牆花許多的來信，帶來的便是吾道不孤的支持。面對專權從來都要小心翼翼地尋找對策，但總原則便是永不放棄。石牆花生長在貧瘠的環境，但強大的生命力和堅持的信念，必定會有開花結果的日子。」

在胡志偉還押時提供協助的民主黨莫建成說，對於石牆花結束感可惜，它不止幫助「政治犯」，也協助很多其他在囚者和家屬。他說，石牆花提供的支援令家屬不會那麼彷徨，幫助很大，石牆花結束對缺乏資源的人影響較大，而一般市民希望寫信給在囚者，第一時間也會想起石牆花。