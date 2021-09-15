花開9月「石牆花落」 邵家臻：留住條命最緊要

周日「有事發生」 即晚議決結束

「答不到」日後支援 「我完蛋了」

被問會否擔心在囚者日後未必有足夠支援，邵家臻聞言流淚，沉默片刻後哽咽道： 「答不到。」被追問是否有許多壓力無法明言，他說「講到的已經講了」、「眼淚是我們最大的共同語言……最緊要人無事」。他說總有一日石牆花會被解散，要化整為零，籲大家思考日後可如何行動。至於他未來會以什麼方式幫助在囚者，他說：「我完㗎喇，我完蛋了。」

石牆花昨早11時在facebook專頁公布結束：「就算最終被壓碎，但之前換來的時間也是值得的。對不起，我們已盡力了，而這份努力本身就是石牆生花的故事。」

石牆花表示，前日起已停售「探監物資券」，所餘探監物資將盡快分派給所需家屬，荔枝角辦事處即日起停止服務，不再開放，餘下財務安排會從長計議。石牆花表示作為一間領有「貿易及輔導服務」商業牌照的有限公司，將依法律程序向公司註冊處申請撤銷註冊及解散，並按勞工法例遣散員工。

邵家臻其後在辦事處外見記者，他說「花開花落有時盡，相逢相聚本無意」，每月有百多名在囚者接受服務，石牆花去年12月14日成立，「行」了9個月已相當不簡單，得到牆內牆外朋友支持，惟能做的已做盡。被問有什麼阻礙，他說：「你同我都明白，在現在的時勢下，沒有無緣無故的結束。每個結束都有好大的原因，是我們不能夠不這樣做。我常常都思考，究竟是否應該結束，我就想起大家經常說的說話：最緊要人無事，留住條命最緊要。」

邵說，在囚者是社會最底層和最邊緣人，很多時被忽略，但正因如此，在他們身上所做的任何事更重要，「我們就是希望，夏天給杯涼水，冬天給杯暖水讓他們喝，一個好卑微的工作，一個人道工作，好可惜，我們今日連這工作都做不到」。

鄧炳強曾稱有組織製造獄中特權

官員曾否施壓？邵稱沒官員接觸

被問官員曾否施壓，他強調沒有官員接觸過他，「在全面管治下，公民社會每一個團體都會承受不同的壓力，可能它的存在就是罪名，可能它仍然站着就是罪名」。對於鄧炳強不點名指有組織壟斷物資、製造特權，邵指過去已澄清當中誤會，重申石牆花無法壟斷物資，至於往後會否有法律責任，他稱不敢說，亦不敢推測，只能沉着面對。

曾與邵家臻一起爭取囚權的立法會前議員張超雄表示，石牆花向在囚者及家屬提供人道服務，如今卻不能走下去，感到很難過，「（服務）完全不會對國家安全或社會秩序有什麼負面影響」。