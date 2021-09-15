初選案余慧明准保釋 判辭：信「不再」危害國安

根據高院判辭，律政司一方指余慧明（33歲）早在2020年3月，即宣布初選前已表明要在立法會「攬炒」，同年4月又以醫管局員工陣線主席的身分稱罷工令她意識到要用任何方法推翻政權才可作出改變，並指贏得立法會過半議席可癱瘓政府，再配合國際線「迫使政府正面回應五大訴求」。

控方提余曾稱「攬炒」簽「墨落無悔」

辯方：關注政府拒封關 沒政治聯繫

律政司一方又稱，余在訪問及文章中提到向外媒或領事館人員解釋罷工是因為港府的「失敗與不作為，政治凌駕人命」。另外，余曾簽署「墨落無悔」聲明，在初選中勝出後表明會對抗政權。

代表余的大律師李國威則強調，余起初的關注點只是政府在新冠疫情期間漠視專家提出「封關」的建議，而余僅為一個工會領袖，沒有任何政治及國際聯繫。

杜官考慮余的背景及家庭狀况等因素後，相信她獲保釋後不會危害國家安全、重犯及潛逃，因此批准保釋。

【案件編號：HCCP 348/21】