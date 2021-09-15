勞處索醫局員工陣線活動資料 涉罷工初選「貶」科興等 處方：倘違例違章或DQ

9月3日發信 最遲周五回覆

職工會登記局8月中以違反職工會條例為由，取消香港言語治療師總工會的登記。登記局9月3日向「醫管局員工陣線」發信，要求陣線於本月17日或之前回覆資料。香港言語治療師總工會曾出版《羊村》繪本，5名成員被控串謀發布煽動刊物，現正還押。

另涉六四放映會杯葛安心出行

醫管局員工陣線代理主席陳國誠昨向本報確認收到勞工處信件，稱正與律師商討對策，暫沒補充。消息稱，信件要求陣線就8項活動提交資料，包括於去年疫情初期發動的醫護罷工、前主席余慧明參與「35+初選」、「貶低」科興疫苗、呼籲杯葛「安心出行」、舉辦六四放映會，以及曾與支聯會副主席鄒幸彤一同擺六四街站。該會將於限期前回覆，具體形式仍在討論。

勞工處發言人稱，職工會登記局向一間已登記職工會發出信件，要求就其曾進行的活動提供資料。由於跟進工作仍在進行，登記局不評論個別個案。處方補充，如職工會違反職工會條例或其會章，登記局定必嚴肅跟進，不排除取消（DQ）職工會的登記。

馬仲儀：反修例工會痛點 政府猛打

公共醫療醫生協會執委馬仲儀表示，言語治療師總工會、醫管局員工陣線等工會於反修例風波後成立，關注政治相關議題，相信政府不希望罷工等行動重現，該批工會因屬政府痛點之一，因而出現目前對它們「窮追猛打」局面。她說，職工會條例賦予工會的權力不多，當權者容易用條例取締工會，相信決定源於政治因素。她認為市民對醫護工會有期望，希望這些工會就醫療相關議題發表意見。

醫管局員工陣線去年2月曾發動一連5日罷工，要求政府「封關」堵截新冠病毒湧港，參與醫護達7000人。陣線亦曾就新冠疫苗、防疫措施多次與官方交鋒。該會曾於今年2至3月在facebook專頁發帖，就科興疫苗提出四大問題，包括有效率成疑、當時第三期臨牀報告未經同行審閱等；以及發表題為「科興疫苗問題多 接種前應諗清楚」的帖文，指當時未有可靠數據證實長者適合接種。食物及衛生局其後發表聲明，批評有個別組織「以醫護專業名義指科興疫苗數據不足，而動搖公眾對接種疫苗的信心」，予以譴責。特首林鄭月娥亦曾批評有很少數人有意圖地污衊國產疫苗。

另外，陣線曾於社交媒體及街站呼籲市民杯葛「安心出行」，稱政府「旨不在防疫，而是監控」。創科局和醫管局2月先後發聲明，斥責有組織發表失實資訊，「行為令人憤怒」。

明報記者

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