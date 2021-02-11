收真普聯612回覆 鄧炳強：知違法仍捐款或有責

被問到曾向612基金捐款的市民會否違法，鄧炳強稱每個案件皆需要獨立評估，但若有人明知基金的錢會用作違法行為，仍然選擇捐款，便有可能會負上法律責任。

對於近日多個組織停運及解散，鄧炳強表示任何組織違法後解散，不代表不曾違法，但解散後「對社會的遺害減少，都減低了他們的罪孽」。他又說未來會着手推動《基本法》23條立法，期望在下個立法會期內完成，並會諮詢公眾。

鄭若驊：已提法院 盼國安案優先排期

另一邊廂，律政司長鄭若驊接受《星島日報》訪問表示，《港區國安法》實施一年多，多名涉案被告在法院提堂後不准保釋須還押，排期候審多時，她說國家安全是頭等大事，律政司已提醒法院涉及國安案件要及時處理，冀法院優先排期，律政司會用最快方法備妥案件資料上庭，但法院排期時間表非律政司能控制。

何俊仁辭任退出支聯等組織

另外，因前年10．1遊行案正在服刑的民主黨前主席何俊仁昨日發聲明，宣布即日起辭任華人民主書院、維權律師關注組及支聯會所有職務，並退出上述組織。

（港區國安法）