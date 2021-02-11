稅局年查兩三千團體 近兩年撤512個資格

根據稅務局文件，欲申請免稅的團體需提交上個財政年度的帳目、規管其活動的文書（如組織章程細則、信託契約、會章等）、曾舉辦的活動列表、組織成員名單等文件，一般4個月內完成審批。

本港現有的免稅慈善團體中，包括多間中小學校董會、宗教團體、政黨設立的慈善基金或服務機構、紀律部隊福利基金等。

工盟兩團體提供職訓二手捐贈：料不違法

職工盟兩個免稅慈善團體，分別提供職業培訓及支援服務，和轉送二手捐贈物資，職工盟主席黃迺元表示，「看不到（團體）違反國安法的可能，難道環保回收都會違犯國安法？」他至今亦沒收到當局來信或查詢。

稅務局一般會在慈善團體獲確認免稅兩年內作首次覆查，及後每3年覆查，檢查團體的帳目、年報等文件，確認團體仍屬慈善性質，其行為及活動亦符合所表述的宗旨。

翻查2018年至今紀錄，稅務局每年覆查2000至3000多個慈善團體，今年截至6月30日，有117間團體失去免稅資格，其中一間因「不再符合屬公共性質的慈善機構或慈善信託」而被撤免稅資格。動物保護組織「毛孩守護者」在2018年因未有回覆稅務局查詢，被撤銷免稅資格；審計署曾在2017年不點名批評與香港國際創價學會背景脗合的團體，違反會章給予9名董事共1300萬元薪酬，學會又被揭發透過旗下信託基金捐款到海外，惟其至今仍在免稅慈善團體名單之列。

稱近年申免稅收緊 會計師料未來審批更嚴

信永中和會計師事務所合伙人盧華基表示，因應有人濫用慈善團體作不當行為，政府近10年收緊申請免稅要求，會查詢詳細籌款目標、計劃、管理層背景等。他料未來審批會更嚴謹，例如會審查管理層有否潛在違反國安法風險、曾否危害國安等，申請免稅會更困難。他相信當局是擔心慈善團體被用作違反國安法行為，故藉此提醒團體秉持成立宗旨。

（港區國安法）