規管近萬慈善團體 「不利國安」DQ 撤免稅資格 即日生效 社總：予藉口「依法辦事」

未回應誰定DQ 稅局：不滿評稅可提上訴

稅務局回覆，當局全面審視資料及有需要時徵詢相關意見後，如認為慈善團體從事或支持不利國安行為，會按程序DQ，但沒回應由誰決定DQ及會否諮詢國安委。當稅務局DQ某團體後，稅局會視乎情况決定是否向團體作出評稅，稱若該團體對評稅感到不滿，可根據稅務條例提出反對及上訴。至於該團體可否對稅局的決定提出司法覆核，稅局稱視乎相關法律要求而定。

屬公共性質的慈善機構或信託如成立純粹為慈善用途，可獲豁免繳稅。逾9500個獲豁免繳稅團體中，教會、辦學團體等是「大戶」，本報在免稅慈善團體名單搜查「學校」、「教會」點算，分別出現677次及603次，當中包括學校、社福單位、教堂等，其中「天主教」有170次，「佛教」有179次，「明愛」更有298次。

許正宇：防別有用心者假慈善危國安

經修訂的《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》列明「慈善團體必須遵守法律並負有維護國家安全的責任」。財經事務及庫務局長許正宇稱，須防範別有用心者假借慈善之名危害國安。他在網誌表示，如審視後發現有團體參與或運用資源支持或推廣不利國安活動，「將毫不猶疑地將其排除為慈善團體」，撤免稅資格，稅局會定期覆檢，留意團體性質有否改變。

許正宇沒回應有否團體正被調查，稱跟指引做事，又稱將國安法內容體現於指引是「應有之義」。被問「612人道支援基金」是否不利國安， 他說基金過去一些行為「令人錯誤覺得違反法律的成本很低」。翻查名單，612基金非免稅慈善團體。

社聯：信社福機構不會以身試法

近期被親建制媒體指控涉違國安法的職工盟，轄下兩間公司屬免稅慈善團體，職工盟主席黃迺元強調兩公司從事勞工再培訓等工作，沒違國安法，相信修訂非針對職工盟，但期望政府提供更清晰指引，令團體知道做事會否越界。

社總外務副會長張志偉表示，不少社福機構自反修例運動後已謹慎行事或自我審查，料修訂對機構影響不大。但他擔憂「不利國安」條文定義模糊，「任由政府演繹」，例如機構收外國捐款或與外國機構合作，會否被視為不利國安，又形容修訂是給政府漂亮藉口「依法辦事」。香港社會服務聯會稱，免稅慈善機構中，估計約一成從事社福服務工作，違反國安法後果相當嚴重，相信社福機構不會以身試法。

湯家驊：規管向來嚴 料DQ可覆核

民建聯立法會議員陳克勤支持修訂，稱慈善團體根本不應參與政治，紅線清晰。資深大律師湯家驊說，慈善機構在本港向來受嚴格規管，本身不能涉及政治活動或行為，如團體被撤免稅資格，相信可上訴或司法覆核。

明報記者

（港區國安法）

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