楊另涉霸私人地遭追討 申逆權侵佔敗訴再上訴

楊祖賜的獨立屋連花園範圍以石圍牆圍封，當中屋後方近山坡一幅約500平方呎土地以帳篷作上蓋。根據地契，涉事土地原地主為鍾姓男子，鍾於26年前過身後，土地由姓黃（音譯）遺孀繼承。

官問有否查清用地 楊妻：為何需要？

黃於2014年控告楊祖賜夫婦侵佔土地，楊氏夫婦反申請逆權侵佔。案件前年經過6天審訊，法官認為按逆權侵佔原則，楊一方需證明在之前的12年內，涉案私人土地及獨立屋被完全封閉，以及獨立屋的前任屋主有意佔用；但法官稱，2008年5月前，獨立屋3層由不同業主持有，沒證據顯示在此之前，地下業主曾拒絕樓上業主使用涉案私人土地。

案件審訊期間揭露，楊妻購入獨立屋地下時，買賣協議曾附帶平面圖，顯示購入物業只限獨立屋及屋前一幅呈直角三角形的土地，惟楊妻稱當時收到物業中介提供另一份平面圖，但她沒提供予律師，亦從無公開，反問：「為何需要這樣做？」法官特別提到，楊妻被問及使用官地、私人地建廚房前有否查清楚和申請等，她都反問「為何需要？」法官認為從她對待他人及政府利益的態度可見，她與楊並非清白之軀（come with clean hands）。

官前年裁楊方敗訴 飭拆建築

法官前年6月裁定楊氏一方敗訴，下令42日內拆除私人地上的建築及歸還原告，並在此之前向原告支付每月816.5元，追溯至2011年5月。楊氏已提出上訴，法庭文件上的答辯人仍是黃女士。

記者查訪該私人地地主發現，該地於2019年4月即原審期間已轉售，記者近日接觸到新地主廖小姐，她說黃是其表姨婆，已移居外國，「她找我幫手跟進判決後有沒有還地」；廖的父親則稱，當時不知楊氏一方會上訴才買地，「以為（案件裁決後）他會知難而退」，又指至今未收到上訴文件，他曾託律師聯絡楊氏，但無直接對話，不知道有否成功聯繫上。