申訴署指短租申請縱容霸地 地署4年批260宗

申訴署當年隨機選取30個規範化申請作研究，公署批評地署以資源有限為由，對非法佔用官地採放任策略，在事件被揭發後容許違規者申請短租官地，變相鼓勵及縱容「先斬不奏」，以致霸地問題不斷惡化，認為地署難辭其咎；公署指地政處一般會在審批期間暫緩執管行動，讓申請者零成本霸地，審批每宗個案平均需時約14個月，往往超過署方訂下的「24星期內完成審批」的指標。

審批期暫緩執管 申請者零成本霸地

申訴專員報告當時引述地署回應表示願意收緊安排，可接受規範化申請的政府土地需是2017年3月28日前的舊有情况，除3點特殊原因外，地政處不會再因規範化申請而暫緩執管；該3點原因包括：執管牴觸政策方向、對社會民生帶來負面影響或安全風險。

數月後，地署發新聞稿公布收緊措施，承諾目標在3星期內決定是否受理申請，受理後會先向申請人徵收行政費及相等於12個月市值租金的罰款，申請處理期間再收取以市值租金計算的「容忍費」，之後不論申請是否獲批，費用都不獲發還，「確保佔用人必須先為其未經批准而佔用的行為付上代價」；不過，新聞公告未有再提及之前申訴專員報告引述的暫緩執管準則。