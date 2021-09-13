輔警一哥佔官地 地署逾年未執管 上月稱「近日」拒租地申請 本研社質疑鼓勵先霸後租

本報引用《公開資料守則》查詢後，該署上月回覆稱，已於「近日」拒絕該兩宗租地申請，並限令申請人於上周四（9日）前停止佔地。不過，限期過後，記者前日（11日）再到場觀察，被佔官地仍被圍在獨立屋範圍內。本土研究社批評，地署花了約15個月純粹確認申請不合資格是「不合理地長」，是繼續鼓勵先霸後租，又關注署方有否追收佔用人10年以上的霸地租金。

明報記者 陳惠恩

地署曾承諾3周內決定受理申請否

今處理楊祖賜個案花15個月

翻查資料，申訴專員公署早於2016年發表報告，批評地政總署處理規範化申請緩慢，讓違規者零成本賺得時間佔用官地；地署其後公布加強執管及收緊申請措施，承諾日後會在目標3星期內決定是否「受理申請」，若受理則會先收罰款，避免申請人等候審批期間無償霸地。

本報去年5月先後報道，楊祖賜和劉肇邦與家人分別於2011年及2007年購入位於西貢北港新村的兩間相鄰獨立屋均涉嫌有僭建物，另外兩物業範圍亦各自佔用了政府土地，地署當時一度飭令停止佔用；惟記者近月數度到場觀察，發現官地仍被佔用。據地理資訊圖網站，楊氏的獨立屋所佔官地面積約670平方呎，涉及部分行人路；據記者觀察，被佔官地遭物業的圍牆圍封，以致圍牆外行人路最窄一段只闊約1.2米，僅夠兩人並肩經過。毗鄰原屬劉肇邦與家人的獨立屋，則佔用了約40平方呎官地。

記者跟進發現，佔用人已相繼向地署提出租地申請，記者今年7月初向地政總署查詢兩宗申請提出的日期、受理日期和涉及需繳付之懲罰金額等，署方謹回覆「現階段沒有補充」。記者其後引用《公開資料守則》再查詢，西貢地政處約一個月後於8月12日回覆，指業權人去年5月提交租地申請，處方於「近日」拒絕申請。換言之由提出申請至被拒，需時約一年三個月。

就兩宗個案的處理過程，本報再向地署查詢是否違反當年政策承諾，署方本月初回覆稱，每宗個案複雜程度不一，搜集資料過程及所需處理時間「視乎個案情况」；又稱分區地政處就兩宗個案考慮了基本條件，包括官地是否不可獨立出租給其他人、短期內沒有其他用途、如批准申請會否對附近帶來不良影響等，最終認為申請不符既定要求。署方又稱，由於未能進一步處理申請，「未有向申請人收取費用」。

當局限9‧9前停止佔用官地

楊：已委測量師處理問題

地署已在楊祖賜住所圍牆外掛上8月11日發出的告示，限令該屋與毗鄰獨立屋業權人本月9日前停止佔用官地。記者在限期過後兩日再往觀察，兩屋的圍牆蓋上帆布，但仍未拆牆交還官地。楊祖賜早前透過警察公共關係科回覆稱，過去一年已委託專業土地測量師依合法途徑，處理自遷入前已存在多年的政府土地使用問題，亦已全力配合政府部門。

至於原屬劉肇邦與家人的獨立屋，亦須在限期前停佔官地。根據土地註冊處資料，該全棟3層的物業剛於今年7月易手。劉肇邦一年前回應事件時曾透露，該屋當時已租予他人。

涉公帑 本研社促追10多年租金

本土研究社成員陳劍青認為，地署「用了一年多純粹去確認不符合資格，時間不合理地長」，與向公眾作出的承諾不符，「其間暫緩執管不但愚蠢，更助長違規者霸地」；他舉例指沙田同類村屋屋苑一幅獲批規範化的官地，一平方呎月租15至17元，認為即使上述申請不獲批，署方亦要追討自霸地當日起的租金，否則是「返轉頭免去他們10多年租金，令公帑損失」。

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