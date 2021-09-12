家屬探訪 鄒幸彤精神好吟詩「要留清白在人間」

支聯會7名常委全被起訴及正還押，由親友開設的「鄒幸彤後援會」facebook專頁昨晚發帖，稱家屬已探訪鄒幸彤，她精神很好，反應敏捷，估計比平時睡得好，心境也更坦然。帖文稱鄒幸彤詩興大發，以詩明志，而她吟的是一直最喜歡的詩——明代宗的忠臣于謙所寫的〈石灰吟〉：千錘萬鑿出深山，烈火焚燒若等閒。粉骨碎身全不怕，要留清白在人間。

鄧炳強前日向支聯會7名常委發信，引述了《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條。他稱在考慮警務處長初步建議和所提供的資料後，認為假若支聯會是《社團條例》所適用的社團，則根據該條例第8條禁其運作，是維護國家安全、公共安全及公共秩序所需要的，故他將建議行會行使第360C條權力，命令公司註冊處長剔除支聯會。

政府擬公司註冊剔除支聯

大狀：公司例套用社團例標準

支聯會是以擔保方式在香港註冊成立的有限公司，並非註冊社團，為何被當局稱為《社團條例》所適用的社團？大律師黃宇逸回覆本報查詢稱，條文的英文版更易理解，第360C條中「假若是《社團條例》所適用的社團」，英文版是「if it were a society」，口語理解是「你當佢係」，而條文直接套用了《社團條例》的標準。

稱社團例非「除名」法律來源

保安局：是借鑑

保安局回覆查詢稱，有關剔除程序是根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條進行。該條文是借鑑《社團條例》第5D條及第8條禁止社團運作的考慮因素，但剔除公司登記的法律權力並非源自《社團條例》。

全國人大常委譚耀宗昨出席人大、政協宣傳選委會選舉街站時表示，國安法生效後要按法例行事，若警方要求提供資料，應當跟從，強調有公開透明程序，「任何組織、個人都要明白，有國安法後便要遵守國安法，如有牴觸，警方會跟進調查，若有充分證據就要起訴，這是依法辦事」，他否認當局做法是對支聯會趕盡殺絕。