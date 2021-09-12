司徒華獎停頒 校長：精神由得獎者延續

教協靈魂人物、創會會長司徒華2011年逝世，為記念他，教協同年設立司徒華教育基金，而首屆司徒華獎則於翌年頒發，獲獎師生可得一萬元獎金及獎狀。該獎設立目的包括表彰努力奮鬥以克服困難、達成學習目標的學生，並表揚有愛心、在教育學生過程有感人經歷的教師，以及讚揚重視育人精神的新晉教師。

基金停運 理事會處理餘款

馮偉華表示，繼第10屆司徒華獎頒予「好老師」和「好學生」後，該獎將停辦，「大家也很珍惜該次頒獎機會，但亦感可惜，因為推廣用心教學（的老師）、努力克服困難的學生的基金要結束」。按照昨日教協特別會員代表大會通過的動議，教協理事會獲授權處理包括司徒華教育基金的餘下資金。

校長：司徒華獎表彰「與別不同」

不重學術 重師德學生人格

多次提名教師競逐獎項、天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文說，在眾多表彰教育界同工的獎項之中，司徒華獎與別不同，「該獎不會側重學術表現，反而重視教育工作者的師德、學生的人格和心靈培育」。他又說，該校一名教師曾因保護情緒失控的學生而弄得滿手傷痕，憑着一直聆聽和陪伴學生，榮膺第10屆司徒華獎的新進老師獎。他寄語過往曾獲司徒華獎的師生，繼續在不同崗位延續精神，「我們要向前看，天下無不散的筵席」。他又相信教師不會單單依靠工會來「愛教師」，教師自己也會堅持「愛惜教師」。