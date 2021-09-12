教協通過解散：大家平安，緊守崗位 48年工會倒下 馮偉華：銘記會員關心

1973年成立的教協是全港最大單一行業工會，繼上月初宣布解散及降低表決門檻，昨日召開第二次特別會員代表大會通過解散動議，前後歷時約一個月。昨日共140名會員代表出席大會，有132人（94%）投贊成票、6人反對、2人棄權，投票以暗票形式進行。按照已修改的會章，出席大會的合格會員代表中若有三分之二或以上同意，解散決議便通過。

140人表決 6反對2棄權

會員代表昨日亦在大會中通過其餘7項動議，包括啟動解散程序、授權理事會處理解散相關事宜，包括繼續變賣所有物業、財產和經費、清還債項、終止僱傭合約和安排補償。理事會亦獲授權委聘律師、核數師，以及委任合資格人選出任清盤人。另外，動議亦要求理事會不少於每月一次在教協網站和其他公開渠道，公布解散相關消息和進度，以確保透明度。

馮：盼有新團體為教師出頭

不評論憂秋後算帳否

教協「末代」會長馮偉華昨在副會長葉建源、總幹事沈偉男陪同下，在會議後見傳媒。馮說，自教協開始面對危機的近幾個月來，看到會員對該會的關心和愛惜，將銘記於心。他自言心情沉重，認為教協解散相當可惜，「雖然決定無奈，但必須要做，亦要控制好情緒，有秩序地和盡快完成工作，不會辜負會員期望」。他說做妥解散工作後，將向職工會登記局提交解散通知，預料需時數月。他寄語教協會員和其他教育工作者繼續緊守崗位，盼日後有新的團體替教師出頭，並捍衛他們的權益，以及做好教育工作。葉建源亦盼大家明白教協處境，此時最希望教協可將解散工作做好。

教協7月下旬遭內地官媒抨擊為必須剷除的「毒瘤」，在上月宣布解散後，官媒繼續斥教協曾涉違法行為，不能一筆勾銷，執法部門應調查教協。昨被問到會否擔心仍會被秋後算帳，馮偉華稱不評論，「但希望大家都能平安」。

另外，繼「香港教育工作者工會」的登記於今年6月刊憲後，教聯會長黃均瑜昨稱該會已成功註冊，今天將公布理事會人選及工作計劃。

明報記者

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