5人控拒交資料不認罪 鄧岳君：我不是外國代理人

稱假設多 官拒控方申押後調查

控罪指出，5人於今年9月8日，作為支聯會在港幹事或在香港管理或協助管理該組織的人，並已獲根據《港區國安法》第43條實施細則（文件A406A）附表5第3（1）（b）條送達通知，而沒有遵從根據該通知的規定。

解除報道保釋限制

控方在被告答辯前申請押後案件，稱警方前日才搜查及檢獲證物，需調查是否有人管理或協助管理支聯會，「將來搵到嘅話，有需要擺入呢個案」。辯方大律師張耀良稱此罪最高判刑6個月，留意到國安案件經常「先拘捕後調查」，對於控方能否在兩周內完成調查存疑。羅官最終否決控方押後的申請，要求各被告即日答辯。羅官又以司法利益及有關法例屬新法例，解除傳媒對報道保釋的限制。

拒保釋 官：延誤調查損國安

5名被告之後否認控罪，控方反對5人保釋，指支聯會不提交資料，警方無法調查案件，此舉危及國家安全，一旦批准保釋，相信他們會持續有關行為。鄒幸彤自行陳辭時重申支聯會不是外國代理人，並呈上信件，稱支聯會已提出司法覆核，而且控方無解釋支聯會為何屬外國代理人，質疑控方短時間內作出檢控，駁斥控方案情薄弱。

羅官聽取陳辭後稱，5人至今仍拒絕提交資料，損害國安行為包括延誤調查，不信納被告不會作出危害國家安全行為，拒絕5人保釋。除梁錦威外，其餘4人保留8天保釋覆核權利。

【案件編號：WKCC 3633/21】

（港區國安法）