3人控煽動顛覆 鄒幸彤：明白控罪荒謬 支聯董事全還押未商派代表 「唔知開唔開到會」

李卓人何俊仁鄒幸彤還押

控罪指出，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）、李卓人、何俊仁及鄒幸彤，於去年7月1日至今年9月8日在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

翻查資料，支聯會是繼早前《蘋果日報》相關公司涉違《港區國安法》被控後，再次有機構被引用國安法起訴。署理副刑事檢控專員周天行昨甫開庭便指出，首被告支聯會沒有代表應訊，控方已按程序將出庭通知送達公司地址，亦已通知公司董事。辯方回應稱，支聯會未有時間召開大會決定由誰代表出庭。自行代表支聯會的鄒幸彤稱，該會7名董事現時均還押，根本未能商討安排。

警查支聯電子設備 控方申押後獲批

國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉表示，任何人均需持授權書才可代表公司出庭。控方稱知道時間倉卒，建議押後案件，待支聯會索取指示以決定由誰代表出庭。羅官詢問雙方押後一個月是否足夠，鄒稱：「我都唔知開唔開到會，有實際困難」。控方建議將押後案件至10月28日，待警方繼續調查及檢驗電子設備，包括警方從支聯會會址檢走的50個USB儲存器、電腦及iPad，獲羅官批准。

拒解除報道限制

官：影響審訊 不應用作發表理念

另外，就傳媒及鄒幸彤申請剔除《刑事訴訟程序條例》第9P條傳媒報道限制的內容，羅官否決申請，稱案件仍在調查中，披露內容或會影響審訊，且法庭程序不應用作發表理念或宣言。至於3人中，因其他案件正服刑的李卓人及何俊仁沒有申請保釋，鄒幸彤則申請保釋被拒，她保留8天覆核保釋的權利。

【案件編號：WKCC 3632/21】

（港區國安法）