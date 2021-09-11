政府擬撤公司註冊解散支聯會 鄧炳強建議行會用權 將收資產 鄒幸彤：趕盡殺絕

限時兩周交書面抗辯

解散後董事仍須負刑責

支聯會昨午發稿指7名常委收到鄧炳強所發信件，該會須徵求法律意見，稍後再回應。支聯會前常委蔡耀昌說，若鄧炳強的建議獲通過，法律上「等於政府將支聯會解散」，認為政府若作有關舉動，有責任及必要向公眾全面交代，並提出合理法律依據。他形容情况並不尋常，政府要認真考慮對法律、人權及自由的影響。

引公司例稱「護國安」 未答何以屬社團

鄧炳強在信中引述《公司（清盤及雜項條文）條例》第360C條稱，行政長官會同行政會議有權命令剔除從事不良活動的公司，他考慮警務處長初步建議和所提供的資料後，認為假若支聯會是《社團條例》所適用的社團，則根據該條例第8條禁其運作，「是維護國家安全、公共安全及公共秩序所需要的」，故他將建議行會行使第360C條權力，命令公司註冊處長剔除支聯會。

支聯會並非註冊社團，本報向保安局查詢何以支聯會是《社團條例》所適用的社團，局方沒有就此回覆。保安局稱，有關要求與維護國家安全的執法工作相關，而個案最終會交行會考慮，不能提供進一步細節。

倘解散 千萬財產歸破產管理署

本報翻查《公司（清盤及雜項條文）條例》第360E條，訂明解散前歸屬公司的所有財產及權利，均須歸屬破產管理署長。據支聯會財務報表，截至去年6月30日止年度，該會持有旺角藝旺商業大廈10字樓物業（即六四紀念館）、定期存款約220萬元及銀行存款約333萬元。警方國安處前晚公布已凍結該會約220萬元資產。蔡耀昌向本報稱，支聯會以公司註冊，但考慮到並非商業團體，沒固定收入難做按揭，故於2019年一筆過以800多萬元買入六四紀念館單位。

會員料國慶前被取締

有支聯會會員表示，按《公司條例》取締團體須獲行會通過，估計行會可於9月28日開會，「即在10月1日（國慶）死線前可取締支聯會」。支聯會原定本月25日召開會員大會議決解散，惟現時所有常委還押獄中，原定開會地點六四紀念館亦遭查封，再加上公司註冊或遭取消，會員大會能否召開成疑。

湯家驊：禁社團條文 所有組織通用

資深大律師、行會成員湯家驊回應查詢稱，若已被剔除公司註冊，「法律規定如同解散，便不再存在」。至於為何保安局長稱「假若支聯會是《社團條例》所適用的社團」，湯解釋《社團條例》第8條有關禁止社團運作的條文，通用於所有組織，包括註冊為公司的組織，部分政治團體以公司名義註冊，實際並非以公司形式運作，例如以會員大會代替股東會，因而有可能同受社團條例規限，而不被納入豁免範疇。

律政司長鄭若驊昨被問支聯會事宜，她稱不評論任何具體案件，指政府一向十分尊重和維護香港的自由，包括集會自由、言論自由等，但所有自由都不是絕對，在合法情况下，所有香港人和團體都享有集會和言論自由。

明報記者

（港區國安法）

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